El Apertura 2025 está llegando a su final, por lo que Chivas deberá disputar la última jornada de la fase regular recibiendo en la cancha del Estadio Akron a los Rayados de Monterrey, duelo de Liguilla adelantada y que es crucial para ambos salir con los tres puntos.

El Guadalajara depende de sí mismo para asegurar su pase a la siguiente instancia sin tener que pasar por el Play-In, ya que necesita un punto para poder concretar esto, sin depender de nada, aunque lo ideal sería ganar para llegar fortalecidos a la siguiente fase del campeonato.

Por su parte, los Rayados tienen la esperanza de subir en la tabla de posiciones, ya que tienen la posibilidad de subir al cuarto lugar general con un triunfo, aunado a un tropiezo de Tigres, por lo que desean agotar sus posibilidades derrotando al conjunto rojiblanco.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Rayados de Monterrey por jornada 17 del Apertura 2025?

El partido correspondiente a la última jornada de la fase regular del torneo local se llevará a cabo en la cancha del Estadio Akron este sábado 8 de noviembre, compromiso que se disputará en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Rayados de Monterrey?

El choque entre tapatíos y regiomontanos será transmitido en México exclusivamente por la señal de Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos correrá a cuenta de Telemundo Deportes; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.