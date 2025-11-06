Chivas se ha convertido en el más grande semillero de futbolistas mexicanos desde hace varios años, en donde surgen muchos jugadores con talento, pero que por diversas circunstancias no logran consolidarse en sus clubes, aunque otros hasta tienen la fortuna de marcharse a Europa.

Tal es el caso de Raúl Gudiño, quien estaba al borde del retiro, pero hoy anunció que tiene un nuevo desafío deportivo y se convirtió en el portero del Rangers de Andorra, equipo que preside el también canterano del Rebaño, Marco Fabián.

El cancerbero estuvo fuera de circulación durante varios meses después de que concluyera su contrato de un semestre con Venados de Mérida, por lo que desde el verano estuvo tratando de acomodarse en otro equipo, logrando su cometido hasta este mes de noviembre.

El propio Raúl Gudiño fue el encargado de anunciar su futuro a través de sus redes sociales, en donde dejó en claro que se integra al conjunto europeo con total compromiso para seguir mejorando como cancerbero.

“Estoy profundamente motivado y entusiasmado por asumir este nuevo reto. Considero que esta experiencia en Europa representa una valiosa oportunidad para seguir creciendo tanto a nivel profesional como personal. Me siento plenamente preparado para afrontar los desafíos que se presenten y para aportar mi compromiso y entusiasmo en esta nueva etapa“, escribió el cancerbero.

¿Cómo le fue a Raúl Gudiño como jugador de Chivas?

Después de marcharse al Porto sin siquiera debutar con el primer equipo del Guadalajara, Raúl Gudiño regresó al futbol mexicano de cara al Apertura 2018 para suplir la salida de Rodolfo Cota, en donde tuvo mucha irregularidad debido a errores puntuales.

Es por eso que el cancerbero alternó titularidades con Antonio Rodríguez y Miguel Jiménez, hasta que salió de la institución al término del Clausura 2022 tras la decisión de la directiva de no renovarle su contrato.