Chicharito es uno de los mejores jugadores de la historia nacional debido a su grandioso aporte a la Selección Mexicana y por su brillante carrera en los clubes más importantes del planeta; sin embargo, su regreso a Chivas no cumplió con las expectativas que depositaron millones de aficionados.

Durante las semanas recientes se ha especulado en demasía sobre el futuro de Javier Hernández, en donde se ha mencionado que pueda quedarse en la institución como directivo, otra opción sería el retiro o hasta ir a jugar a la Segunda División de Inglaterra.

Ahora, Chicharito estaría viviendo sus últimas semanas como futbolista del Guadalajara debido a que su contrato con el redil estaría por expirar; sin embargo, el comunicador de TV Azteca, David Medrano, ventiló los planes a futuro del delantero.

“No creo (que se integre al cuerpo técnico de Milito). Javier todavía, por lo que veo, por lo que palpo y por lo que el entorno de Javier me cuenta, él quiere jugar por lo menos otro año más aunque sea en una liga exótica”, reveló el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Por qué Chivas no piensa renovar a Chicharito?

La directiva del Guadalajara no estaría satisfecha con los pobres números que ha brindado Javier Hernández en el Guadalajara al anotar solamente tres goles oficiales en casi dos años como rojiblanco, aunado a la faceta de influencer del delantero que le ha traído múltiples críticas a nivel nacional e internacional.