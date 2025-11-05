Luis Romo se ha convertido en uno de los hombres de mayor confianza para el entrenador Gabriel Milito en Chivas; sin embargo, el futbolista no podrá ver actividad en el duelo del próximo fin de semana contra Monterrey debido a que deberá cumplir con una sanción que recientemente confirmó la Liga MX.

Este miércoles se dieron a conocer las sanciones a los jugadores que resultaron expulsados en la jornada anterior, en donde se confirmó que el Tanque recibió un partido de suspensión por “juego brusco y grave” en el duelo contra el Pachuca del pasado fin de semana.

Hay que recordar que el Guadalajara decidió no apelar la suspensión del jugador con el dorsal 17, por lo que aceptarían el castigo que implementó la Comisión Disciplinaria tras lo redactado en la cédula arbitral del silbante Adonai Escobedo.

Sin embargo, esta sería una mala noticia para Luis Romo, ya que vio actividad el pasado 2 de noviembre en aquel duelo contra los Tuzos; sin embargo, no podrá volver a la actividad sino hasta el 26 de noviembre, cuando empiecen los duelos de Liguilla, si es que el Rebaño avanza de manera directa a dicha instancia. En otras palabras, transcurrirían cerca de 24 días para que vuelva a la competencia.

Según el calendario de competencia del Apertura 2025, después de la jornada 17 que se disputará este fin de semana, todas las competencias sufrirán un receso por la Fecha FIFA, además de que al regreso a la actividad se disputarán los duelos de Play-In, por lo que la espera se alargará por 18 días para los tapatíos si avanzan directo a la Liguilla.

¿Qué necesita Chivas para calificar directo a la Liguilla del Apertura 2025?

El Guadalajara depende de sí mismo, ya que necesita un triunfo o un empate contra Monterrey en la cancha del Estadio Akron para asegurar matemáticamente su boleto en la Liguilla sin pasar por el Play-In.

Podría quedar fuera si pierde por goleada y FC Juárez derrota por un amplio margen de goles a los Gallos Blancos de Querétaro, ya que los Bravos los empatarían en puntos y el siguiente criterio de desempate es la diferencia de goles.