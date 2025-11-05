Chivas está por cerrar su participación en la fase regular del Apertura 2025 frente a uno de los rivales más peligrosos de todo el futbol mexicano y se trata de Monterrey, escuadra en la que saben del peligro que genera el Rebaño, sobre todo en la figura de Armando González.

Es por eso que el defensor de Rayados, Ricardo Chávez, alabó las virtudes que demuestra la escuadra de Gabriel Milito; sin embargo, dejó en claro que desea que se termine la buena racha goleadora de la Hormiga, pese a que sabe que es una buena noticia para la Liga MX que haya goleadores mexicanos.

“Sabemos que Chivas es un equipo que presiona alto, un equipo intenso, con jóvenes que eso hace que sean aventados para adelante. Nosotros también tenemos una planeación, una forma de ver el futbol que podremos sacar también redito de esas fortalezas que ellos tienen.

“La delantera de Chivas, Armando González, está muy bien y eso es bueno para todo el futbol mexicano, que haya jóvenes levantando la mano en los puestos en los que se pelea tanto extranjero y lo felicito por su torneo, pero esperemos que el sábado no anote“, declaró el zaguero de Rayados.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Monterrey de la jornada 17?

Tapatíos y regiomontanos cerrarán su participación en la Fase Regular con un choque de Liguilla adelantada, compromiso que se disputará el próximo sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.