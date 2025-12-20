Desde hace varios días ya se sabía que Isaac Brizuela dejaría de ser jugador de Chivas después de 11 años defendiendo la camiseta rojiblanca. Su contrato llegó a su fin y no existía intención de renovarlo, situación que generó molestia en un sector de la afición, especialmente por los rumores que apuntan a que el Conejo buscaría continuar su carrera en otro club. Sin embargo, este sábado todo quedó confirmado de manera oficial.

La emotiva despedida de Isaac Brizuela.

A través de sus canales oficiales, el Guadalajara agradeció a Brizuela por su entrega y dedicación, destacando que fue parte fundamental de algunos de los momentos más importantes en la historia reciente del club. Además, lo reconocieron como un referente de los valores de Chivas, tanto dentro como fuera de la cancha, algo que siempre fue bien valorado por la institución.

El Club también recordó el palmarés que Isaac Brizuela consiguió como rojiblanco, el cual consta de cinco títulos: dos Copas MX, una Liga MX, una SuperCopa MX y una Liga de Campeones de Concacaf. Con ello, Chivas lo despidió como un futbolista que dejó huella, no solo por su rendimiento en el campo, sino por la forma en que convivió con cada uno de sus compañeros de vestidor.

Además, el Guadalajara le dedicó un emotivo video en el que se muestra la alegría de su familia cuando llegó como refuerzo de Chivas y se repasaron algunos de sus mejores momentos con el equipo. En dicho material, Brizuela aprovechó para agradecer a Jorge y Amaury Vergara, a la afición y a todos sus compañeros, asegurando que, aunque ya no forme parte del club, seguirá alentando al Rebaño Sagrado.

Isaac Brizuela era el jugador con más tiempo en el plantel de Chivas, estuvo 11 años

Con esto, concluye la etapa en Chivas de uno de los jugadores más longevos en la historia del club. Isaac Brizuela se va dejando un recuerdo especial en la afición, no solo por su aporte deportivo, sino por su carisma y calidad humana, a quien hoy solo queda agradecerle por todo lo que dio como rojiblanco.