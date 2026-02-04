El Guadalajara llevó adelante un buen mercado de pases y sus resultados se ven debido a que es líder e invicto en el Clausura 2026. En medio de este contexto, sale a la luz que Gabriel Milito le dijo que no a la directiva cuando Cruz Azul llegó con una oferta para llevarse a Fernando González, pieza clave de Chivas en el Apertura 2025.

Pasan los entrenadores y el Oso se mantiene en el equipo como si fuera aquel objeto que uno deja en la casa por las dudas. Cuando las soluciones en defensivas no se encuentran el entrenador de turno mira al banco de suplente y ve en el mediocampista como el hombre ideal para resolver los problemas, gana minutos, pasa de suplente a titular y en algunas ocasiones llega hasta ser capitán.

Esta película repetida en Chivas la vivió Gabriel Milito con Fernando González debido a que ante la falta de garantías en la recuperación de balón fue pieza clave en esta reconstrucción que vivió Chivas. Su buen momento en el Apertura 2025 llevó a que el entrenador argentino lo contemplara para este torneo y que la directiva rechazara la oferta que envió Cruz Azul por él.

Fernando González fue del interés de Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

“Cruz Azul estaba interesado en llevarse a Rubén a sus filas. Era un interés de Nicolás Larcamón, pero ni siquiera las pláticas avanzaron porque era un jugador contemplado y jugador que es contemplado en la plantilla no tiene ningún tipo de negociación”, reveló Futboltuber en su canal de YouTube.

Y agregó: “Por ahí se filtró que en las últimas horas la maquinola quería llevarse al mediocampista del Guadalajara, pero desde la dirección técnica hubo un parón y prácticamente el futbolista que esté contemplado en el proyecto no iba a ser negociado. Así que quedó meramente en el interés, pero para sorpresa el Oso fue del interés del Cruz Azul compitas”.

¿Cuántos minutos lleva jugados Fernando González en el Clausura 2026?

Con la llegada de Brian Gutiérrez y la recuperación de una lesión, Fernando González no mantiene la misma regularidad con la que venía teniendo en el Apertura 2025. En el Clausura 2026 lleva jugados 46 minutos en dos partidos disputados.