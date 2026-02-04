Gabriel Milito decidió llevar una brutal limpia y la directiva de Chivas cerró los ojos, puso palomita a su decisión y confió en un proyecto que hoy los tiene como líderes e invictos del Clausura 2026. En medio de este contexto, destapan la última decisión que tomó el entrenador argentino y la Dirección Deportiva del Guadalajara es que hoy Érick Gutiérrez no entra en planes y entrena con la Sub-21.

Ayer por la tarde Guti sorprendió a toda la afición del Rebaño Sagrado luego de que haya declarado que él quiere quedarse a jugar con el conjunto rojiblanco. A su vez, le comentó a Jesús Hernández que no es un futbolista que se haya peleado con el entrenador, que se quiere ir por dinero o que genere problemas en el vestidor.

Las palabras de Érick Gutiérrez llegaron a oídos de todo el mundo, por lo que en estos momentos la pelota está en la directiva de Chivas y Gabriel Milito. Esta tarde César Huerta dio a conocer que la Dirección Deportiva del Guadalajara tiene la firme decisión de respaldar al entrenador argentino, quien hoy no lo tiene en cuenta para el Clausura 2026.

“La dirigencia tiene algo muy clarito. Tiene una decisión muy firme que es apoyar a Gabriel Milito en cualesquiera sea la decisión que tome. Es una decisión casi inamovible y hasta ahora se ha demostrado y se le ha respaldado al técnico en cuanto a decisión que ha tomado él. Fue él quien dijo, no la directiva, ‘Alan Pulido no va. Su indisciplina no la soporto y me crea mal grupo’ y la directiva lo ha apoyado aun cuando la directiva pueda perder 1.8 millones de dólares así no más por pegársela a un futbolista sin recibir nada a cambio. La directiva ha decidido respaldarlo. En cada cosa que el entrenador ha puesto una mirada y ha tomado una decisión el club lo respaldo y esa decisión se mantiene firme. Es firme la decisión de apoyar a Gabi Milito en el tema que sea”, reportó el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

Y agregó: “¿Qué posibilidad tiene Érick Gutiérrez de quedarse en el Guadalajara? Las posibilidades que Gabriel Milito diga. Depende absolutamente de Gabi Milito. La impresión que se tiene de Guti es positiva. Quizás no cayó bien que esto que hablara, que dijera algo, mete presión, pero la impresión que hay sobre el Guti es positiva. El club le tiene buena estima al Guti, lo tienen bien considerado. La estima es buena, pero la directiva tomó la firme decisión de apoyar al técnico y en tanto el técnico no diga ‘Guti tiene lugar en mi plantel’, Guti no tendrá lugar en su plantel y hasta el día de hoy el cuerpo técnico no ha cambiado de decisión”.

¿Qué jugadores no entran en planes en Chivas?

Con el Clausura 2026 ya comenzado y a días de que se cierre el mercado de pases, Gabriel Milito no tiene en cuenta a Eduardo García, Leonardo Sepúlveda, Érick Gutiérrez y Alan Pulido, a pesar de que están registrados en el primer equipo de la Liga MX. Cabe destacar que Dragón se queda para pelear para ser el segundo o tercer portero del Guadalajara, mientras que el defensor fue probado por el técnico argentino.

Cabe destacar que el técnico argentino definió una lista de 11 jugadores que no entraban en planes para este campeonato. De momento la directiva rojiblanca logró acomodar, por préstamo o venta, a Luis Olivas, Raúl Martínez, Alan Mozo, Cade Cowell y Teun Wilke, mientras que a Isaác Brizuela y a Chicharito Hernández no les renovaron el contrato.