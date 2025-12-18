Isaác Brizuela es el jugador que más tiempo ha vestido la camiseta de Chivas en el plantel actual, estando a punto de cumplir 11 años como rojiblanco desde su llegada en 2015. Con la finalización de su contrato, se ha confirmado que el Cone dejará de ser futbolista del Rebaño Sagrado; sin embargo, los planes que tendría para continuar su carrera profesional han generado una fuerte polémica y un intenso debate entre la afición.

“Me quiero quedar aquí hasta mi retiro con Chivas, eso la gente lo tiene que saber. Sé que no depende de mi pero tenemos que vivir el presente y disfrutar estos momentos”, comentó a ESPN en 2020.

En más de una ocasión, Brizuela manifestó públicamente su deseo de retirarse en Chivas, argumento que muchos aficionados utilizaron para justificar que permaneciera en el club hasta el final de su contrato, pese a que ya no era considerado dentro del equipo. No obstante, los rumores más fuertes señalan que el extremo mexicano buscará un nuevo club, situación que no cayó nada bien en un sector importante de la afición rojiblanca.

El enojo de parte de la afición se debe a que el sueldo de Isaac Brizuela era uno de los más altos del plantel y, si finalmente busca continuar su carrera en otro equipo, para muchos significaría que se quedó en Chivas únicamente para seguir percibiendo ese salario y no por un verdadero amor a la camiseta. Por otro lado, otro sector de la afición considera que está en todo su derecho de cumplir su contrato hasta el último día, independientemente de las decisiones deportivas.

Para dimensionar su poca participación reciente, la última vez que Brizuela disputó más de 700 minutos en un torneo fue en el Clausura 2022, cuando jugó 14 partidos para un total de 1,060 minutos. Desde entonces, su presencia en el campo fue disminuyendo de manera constante, dejando claro que desde hace tiempo ya no era un jugador determinante para Chivas.

El León es el único que del que se sabe que haya tenido contacto con Isaác Brizuela

Hasta el momento, el León es el único club con el que se sabe que Isaác Brizuela ha tenido contacto, luego de ser ofrecido por su representante. Sin embargo, la directiva esmeralda habría rechazado la posibilidad de ficharlo debido a su alto salario y a su edad, pues el Cone recién cumplió 35 años, lo que complica su futuro inmediato en la Liga MX.