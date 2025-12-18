La salida de Cade Cowell de Chivas tomó por sorpresa a buena parte de la afición, ya que, si bien el Vaquero no terminó de consolidarse como se esperaba, con apenas 22 años todavía tenía amplio margen de mejora y un potencial físico que podía ser muy valioso para el Rebaño Sagrado. Sin embargo, no solo la afición mostró sentimientos encontrados por su adiós, pues uno de los que dejó ver su inconformidad fue Armando González.

Fiel a su estilo relajado, carismático y con ese humor sencillo que tanto conecta con la gente, el Otaku del Gol sorprendió al mandarle un mensaje directo a Cowell durante una grabación de Chivas TV en el inicio de la actividad de este jueves en la pretemporada. Frente a las cámaras, González soltó un espontáneo: “Te extraño, Cade Cowell”, frase que provocó risas en algunos y conmovió a otros, ya que es bien sabido que ambos futbolistas forjaron una buena amistad dentro del vestidor.

La salida de Cowell, eso sí, no significa necesariamente que sus caminos estén separados para siempre. El atacante estadounidense se marchó a préstamo al New York Red Bulls y, aunque el club de la MLS tendrá la opción de compra, el propio jugador podría rechazarla y regresar a Chivas, una situación que se definirá aproximadamente dentro de un año.

Mientras tanto, Armando González ya trabaja a tope con el resto del plantel en Barra de Navidad, enfocado en llegar en su mejor forma al Clausura 2026. Gabriel Milito espera tener al equipo al 100% en lo físico y futbolístico para el arranque del torneo, el cual será clave para su proyecto, luego de que en el Apertura 2025 el equipo tardara varias jornadas en alcanzar su mejor versión y volverse uno de los conjuntos que mejor jugaba en la Liga MX.

Quedan pendientes todavía 8 salidas en Chivas para el Clausura 2026

A las salidas ya oficiales de Cade Cowell y Javier Hernández todavía se sumarían al menos ocho más, entre las que destacan Erick Gutiérrez y Alan Mozo, quienes ni siquiera realizaron el viaje a Barra de Navidad al no entrar en planes de Milito. Ambos permanecen entrenando en Verde Valle, a la espera de encontrar acomodo con algún club de cara al próximo torneo.