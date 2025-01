Luego de negociar durante varias semanas por Orbelín Pineda y de ver frustrados sus intentos por fichar a Luka Romero, las Chivas de Guadalajara centran ahora todos sus esfuerzos en las negociaciones por Efraín Álvarez, atacante mexicoamericano de 22 años que milita en los Xolos de Tijuana.

El Rebaño Sagrado busca reforzar el frente ofensivo para que Óscar García Junyent pueda tener más alternativas. Y lo cierto es que según reportes, la directiva prepara una millonaria oferta para convencer a los Xolos de Tijuana: unos siete millones de dólares son los que abonaría la directiva rojiblanca para llevarse a Efraín Álvarez.

La respuesta de Juan Carlos Osorio a la directiva de Xolos

Claro está que el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio tiene a Efraín Álvarez como uno de los pilares de su proyecto en Xolos. Por eso había dudas de cuál sería su postura ante el interés rojiblanco, pero según el periodista Alejandro Ramírez, el “Profe” puso como condición que se contratara a un reemplazo para el mexicoamericano, con similares características.

De esta manera, prácticamente no habría reparos para que Tijuana deje salir a Efraín Álvarez, pues se trata de una oferta muy importante para un club acostumbrado a la compra y venta de jugadores; de hecho, con esos siete millones podrían salir cómodamente al mercado en busca de un sustituto para el jugador que acaba de deslumbrar a Javier Aguirre con la Selección Mexicana.

Osorio desconoce ofertas por Efraín Álvarez

Luego del empate entre Tijuana y América en el Estadio Ciudad de los Deportes, a Juan Carlos Osorio se le consultó sobre la situación de Efraín Álvarez. Sin embargo, el entrenador negó estar al tanto sobre el interés de Chivas en uno de sus mejores futbolistas.

“A mi no me han notificado nada y creo que hay una relación muy directa con la directiva. De considerarlo, seguro que me lo harán saber”, dijo públicamente Juan Carlos Osorio, aunque está claro que Chivas ya negocia por el futbolista más allá de que todavía no hay certezas acerca de si hubo o no una oferta formal.

Efraín Álvarez “le sonríe” a Chivas

Por su parte, Efraín Álvarez sí que aceptó las pláticas y el deseo de vestir la playera rojiblanca. “Sí es un sueño familiar, desde niño. Mi padre jugó allá, mi hermano fue a Chivas USA“, dijo el futbolista luego del encuentro que disputó con la Selección Mexicana frente a Internacional.