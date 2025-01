La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo a la Copa del Mundo del 2026, por lo que Javier Aguirre decidió llamar a jugadores que participan en la Liga MX para la gira en Sudamérica, en donde no dudó en admitir sorpresa por la calidad que posee Efraín Álvarez.

El mediocampista ofensivo que pertenece a Xolos fue considerado por el Vasco para los partidos contra Inter de Porto Alegre y River Plate, en donde el estratega nacional reconoció que le maravilló el talento que posee el futbolista que interesa a Chivas.

“La verdad me sorprendió mucho Efra. No lo tenía yo tan ubicado y me encantó el chavo. Cuando lo vi con Tijuana, hasta gordito lo veía. Está medio culón, pero no está gordo.

“La verdad es un chavo que me sorprendió gratamente su calidad, tiene mucha calidad“, declaró el seleccionador nacional a TUDN antes del partido contra el Inter de Porto Alegre.

¿Cómo avanzan las negociaciones entre Chivas y Xolos por Efraín Álvarez?

El Guadalajara estaría presionando para poder cerrar cuanto antes el fichaje del mexico-estadounidense debido a la imposibilidad de cerrar a otros elementos que interesaban en el redil, por lo que los tapatíos ya habrían colocado una oferta por 7 millones de dólares.