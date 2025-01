Los problemas entre Chivas y Cruz Azul continúan en este mercado de fichajes para el Clausura 2025, en donde se ha revelado una nueva molestia de parte de La Máquina por un supuesto comportamiento de Juan Carlos Martínez que pudo complicarles el fichaje de Luka Romero, molestia que ya llegó hasta las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol.

La polémica entre ambas instituciones volvió a vivir un episodio más cuando el conjunto celeste se proclamó ganador en la carrera por fichar a Luka Romero pese a las negociaciones que ya tenía avanzada la gente del Guadalajara, por lo que el directivo español habría actuado de mala fe según indicaría la comitiva cementera.

Es por eso que el comunicador César Luis Merlo reveló que el futbolista le notificó al Rebaño que había acordado con otro club, pero al enterarse que se trataba de los celestes, Juan Carlos Martínez habría mandado una oferta más alta para complicar el fichaje, situación que no fue bien vista por la escuadra de La Noria.

“El lunes, al medio día, Luka Romero, a través de su representante llamó a Chivas y dijo: ‘agradezco el interés, pero ya he arreglado con otro club’ (…) Luka Romero aceptó la oferta contractual de Cruz Azul, horas después de haberle dicho que no a Chivas. Se cerró en 3.5 millones de euros.

“¿Qué molestó y mucho a Cruz Azul? Que cuando se hizo público que era Cruz Azul, el martes, el Guadalajara manda una oferta formal al Milan por 5.5 millones de euros cuando el jugador ya había dicho que había arreglado con otro club.

“Sí, ofrecía dos millones más. El jugador respetó la palabra, la operación no se le encareció a Cruz Azul, pero pudo haber pasado que Milan le dijera al jugador: ‘arréglate con Chivas’ o hubiera generado que Cruz Azul hubiera pagado 5.5 millones”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cómo llegó este problema entre Chivas y Cruz Azul hasta la Federación Mexicana de Futbol?

“Este proceder molestó mucho a Cruz Azul. No por Amaury Vergara y no por Alejandro Manzo. La persona apuntada en Cruz Azul es el español Juan Carlos Martínez, al cual consideran que no obró de manera correcta.

“Cruz Azul llamó a la Federación Mexicana de Futbol y elevó una queja telefónica y está evaluando si manda una carta formal en la cual pediría: demuéstrame que mandaste la oferta al Milan antes que yo y no después para embarrarme en la cancha, como se dice aquí en Argentina”, concluyó el reportero.