Chivas está apostando por consolidar su proyecto deportivo de fuerzas básicas, pero respaldando a los juveniles con jugadores consolidados, por lo que Óscar García Junyent no dudó en revelar los roles que tiene Hugo Camberos que es el más joven del plantel, así como Chicharito que es el de mayor edad.

El entrenador español sorprendió a propios y extraños brindándole el voto de confianza al juvenil mediocampista de 17 años en el duelo contra Santos Laguna, en donde debutó y fue titular, por lo que el estratega del Guadalajara dejó en claro que jugará el que se encuentre en mejor nivel, sin importar la edad que tengan.

“Para mi la edad es una anécdota más de fuera que en el campo. No pongo edad a los jugadores. Hay jugadores con 20 años que te aportan mucha más experiencia que otros de 30 años. Lo que yo veo es el rendimiento, lo vi preparado, un chico que la dirección deportiva había hablado muy bien por su temporada en Tapatío.

“Son jugadores en los que hay mucha confianza en ellos, pero no debemos volvernos locos, son chavos muy jóvenes, no les podemos exigir que sean el jugador franquicia el clave, sino que tienen que ser otros jugadores que los acompañen en su progresión. No significa que vayan a jugar todos los partidos, hay que saber cuidarlos”, explicó el entrenador en entrevista para TV Azteca.

¿Qué papel jugará Chicharito en las Chivas de Óscar García?

“De Javier no me gusta hablar de su pasado, porque es un jugador que para mi tiene todavía mucho presente, tiene muchas cosas que aportar y no hablo solamente de su experiencia, de cómo ayuda a los jóvenes o los consejos que da.

“Es un jugador que nos va a ayudar muchísimo tanto dentro, que es lo que quiero que nos ayude en el terreno de juego y como fuera, en ese acompañamiento de los jóvenes que lo miran con una admiración”, concluyó el español.