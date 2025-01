La grandeza e importancia de Chivas en el futbol mexicano ocasiona que la escuadra rojiblanca sea blanco constante de rumores acerca del futuro de varios de sus futbolistas, por lo que ahora le tocó al juvenil delantero Armando González.

Durante la semana se confirmó que la Hormiga había vuelto a aparecer en los entrenamientos del Rebaño; sin embargo, causó sorpresa que el canterano del Guadalajara no habría aparecido en la convocatoria del entrenador Óscar García Junyent para la visita al Necaxa.

Esa situación comenzó a generar rumores de que González podría abandonar el redil para integrarse al conjunto del Pachuca; sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que la directiva del chiverío no planea deshacerse del juvenil, confirmando que su ausencia se debe a que sigue trabajando para estar a plenitud física tras su lesión.

“Ya lo habíamos visto entrenar. Chivas publicó en sus redes una imagen previa a un entrenamiento donde salía la Hormiga González. Comenzó a sonar una especulación de que a lo mejor lo mandaban al Pachuca.

“El tema de la Hormiga pasa por lo siguiente. No fue convocado el día de hoy porque sigue recuperándose de su lesión, todavía no está al cien por ciento. Por eso el técnico decidió no incluirlo (…) Por ahora, la intención es que no se vaya del equipo, la Hormiga se va a quedar en Chivas”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo podría estar disponible Armando González con Chivas?

Debido a que el delantero ya ha vuelto a entrenar con el plantel rojiblanco, se espera que ya esté en condiciones de reaparecer el próximo fin de semana cuando el Rebaño reciba a los Tigres en la jornada 3 del Clausura 2025.