Chivas sigue buscando a su último refuerzo para el Clausura 2025, en donde el único candidato que le restaría a la directiva tapatía sería el mediocampista de Xolos, Efraín Álvarez, quien por fin rompió el silencio y habló sobre la posibilidad de ponerse la rojiblanca.

El mediocampista que se encuentra concentrado con la Selección Mexicana que está de gira por Sudamérica, fue cuestionado por los medios de comunicación sobre el interés mostrado por el Guadalajara, en donde dejó abierta la posibilidad de dejar Tijuana, aunque admitió que no le desagradaría el permanecer en la frontera si no se concreta su pase al Rebaño.

“Hasta donde sé, no. (es de Chivas todavía). Vamos a ver qué pasa. Ahorita trato de enfocarme en la Selección. Si regresando si me toca estar en Xolos, más que contento, me han dado la oportunidad de regresar y de estar feliz en el futbol gracias al profe Osorio, al presidente Hank que me han dado la oportunidad y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, mi representante está encargado de todo eso. Si pasa, pasa, contento. Y si no pasa, sigo contento en Xolos.

“Sí es un sueño familiar, desde niño. Mi padre jugó allá, mi hermano fue a Chivas USA. Si me toca quedarme en Tijuana, feliz. Tijuana es mi casa, mis hijas y mi esposa, muy contentas de estar allá. Me gustaría mantenerme allá”, declaró el atacante tras la victoria de México sobre el Inter de Porto Alegre.

¿Cómo avanzan las negociaciones entre Chivas y Xolos por Efraín Álvarez?

El Guadalajara estaría presionando para poder cerrar cuanto antes el fichaje del mexico-estadounidense debido a la imposibilidad de cerrar a otros elementos que interesaban en el redil, por lo que los tapatíos ya habrían colocado una oferta por 7 millones de dólares.