En las últimas horas se ha destapado el nombre de Efraín Álvarez como uno de los nuevos objetivos de las Chivas de Guadalajara en el mercado de fichajes. El extremo de 22 años que milita en Tijuana viene de tener un muy buen torneo y ahora el Rebaño se disputa su contratación con otros equipos como América y Tigres UANL.

De acuerdo al periodista de Mediotiempo, Juan Manuel Figueroa, la directiva rojiblanca ya se encuentra en negociaciones por Efraín Álvarez, futbolista mexicoamericano con pasado en Los Ángeles Galaxy y que también supo integrar la Selección Mexicana. Incluso, la misma fuente señala que el jugador ya está al tanto del interés rojiblanco y vería con buenos ojos llegar al Guadalajara.

Efraín Álvarez y su conexión familiar con Chivas

Luego de que trascendiera el interés del Rebaño por Efraín Álvarez, en redes sociales salieron a la luz unas antiguas declaraciones del futbolista con ESPN, explicando su simpatía por el conjunto tapatío. “Mi papá jugaba en Chivas en los tiempos del papá de Chicharito, luego él se vino con mi mamá al sueño americano y jugó hasta la Sub-20 en Chivas”, dijo en marzo del 2021.

(ESPN)

“Él llegó a un equipo en Los Ángeles y fue ahí cuando comencé a enamorarme del futbol. Cada fin de semana vemos la Liga, vemos los juegos y cuando va la Selección a Estados Unidos, vamos al estadio y lo vemos”, agregó el mexioamericano sobre su conexión con el Tri, al cual eligió representar.

Chivas ya lo buscó en ocasiones anteriores

Antes de convertirse en figura del Tijuana, Efraín Álvarez supo ser pretendido por Chivas y hasta reconoció las gestiones del club rojiblanco, quien finalmente no avanzó en su contratación: “Sí, hubo pláticas entre la gente de arriba, pero no se pudo hacer nada. Me enteré que sí hubo pláticas, yo no puedo hacer nada porque estoy en contrato. Si Dios quiere, en el futuro, si me dan la opción y hay oportunidad, sí me encantaría ir”, dijo el futbolista.

Carlos Álvarez, hermano de Efraín, también jugó en Chivas

Carlos Álvarez fue seleccionado por Chivas USA en el SuperDraft de la MLS en 2013 (Getty Images)

Así como su padre Crescencio Álvarez integró las Fuerzas Básicas del Rebaño, su hermano Carlos Álvarez también militó para Chivas USA en 2013, bajo la conducción técnica de José Luis Sánchez Solá, más conocido como Chelís. “La ilusión de Carlos siempre fue la de jugar futbol profesional, pero nunca me imaginé que lo haría vistiendo la camiseta del equipo de mis amores”, dijo en aquel entonces Crescencio al periódico La Opinión. ¿Cumplirá ahora otro sueño al ver a Efraín vestirse de rojiblanco?

¿Cómo juega Efraín Álvarez?