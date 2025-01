Luego de lo que fue el debut de las Chivas en el Clausura 2025, con victoria sobre Santos Laguna, el nombre de Hugo Camberos comenzó a sonar muy fuerte en el ámbito de la Liga MX. El juvenil de apenas 17 años tuvo su estreno con el primer equipo y se mostró como uno de los jugadores más destacados, ganándose muchos elogios.

Lo cierto es que Camberos lleva un buen tiempo destacando, no sólo en el Tapatío, donde debutó con 16 años y ya ganó el título de la Liga de Expansión MX. También en Fuerzas Básicas el atacante demostró año tras año que era una de las principales promesas rojiblancas. Por eso en marzo de 2024, Rebaño Pasión buscó a su padre, Roberto Camberos, para que nos contara más sobre su hijo.

Así fue la llegada de Hugo Camberos a Chivas: otro equipo le seguía los pasos

Tras jugar desde pequeño para el equipo infantil El Valle, en 2018 el camino de Hugo Camberos se cruzaría con Chivas. El hábil futbolista se destacó en un Torneo Mazatleco jugando para Tigres Manzanillos, donde terminó como campeón de goleo.

“Lo llevó un primo mío que jugó de manera profesional, con Tecos. Yo no supe cómo le fue hasta que no llegó aquí a El Grullo. Me platicó, trajo fotos, el trofeo que le dieron de campeón de goleo”, recordó Roberto Camberos. En esa plática, el padre del joven rojiblanco también contó que Pachuca era el otro equipo interesado en fichar a su hijo para las Fuerzas Básicas. Pero finalmente recaló en el Rebaño Sagrado.

Camberos pudo llegar a Pachuca cuando tenía 11 años, pero finalmente se vistió de rojiblanco (Imago7)

Hugo Camberos es el menos de cuatro hermanos: Roberto (36), Omar (29) y Edson (23). Criado en El Grullo, una pequeña localidad de 25 mil habitantes, la promesa de Chivas comenzó desde muy joven a estar detrás de un balón, pues su padre Roberto jugó en Tercera División y en torneos amateur: “Empezaba a cambiarse y prepararse, a agarrar su balón para ir. Pues no fallaba. Cada vez que iba le encantaba irse conmigo y disfrutar del futbol”, dijo en diálogo con Rebaño Pasión.

El paso de Hugo Camberos por las Fuerzas Básicas

Camberos supo destacar en distintas categorías del Rebaño (Imago7)

A lo largo de su estadía en Verde Valle, Camberos siempre destacó como uno de los mejores elementos de Chivas e incluso integró la Selección Mexicana. Tuvo la suerte de ser bicampeón con la categoría Sub-16 y tras destacar en el Sub-18, recaló directamente en el Tapatío, salteándose la etapa formativa del Sub-23.

El padre de Hugo Camberos destacaba sus virtudes

En aquella entrevista, Roberto Camberos reconoció orgulloso alguna de las virtudes de su hijo Hugo. “Yo veo que tiene una velocidad mental y física que son muy buenas para definir jugadas”, opinó. Sin embargo, también le detectó un margen de mejora: “Lo que le faltaría, para mí, es estar concentrado los 90 minutos, porque veo que en el partido hay momentitos en que se desconcentra y a veces no está en la jugada donde debe estar”. A casi un año de aquella plática, Hugo Camberos ha seguido creciendo a pasos acelerados y promete ser uno de los grandes atractivos de Chivas en este Clausura 2025.