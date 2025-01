La cantera de Chivas de Guadalajara es una de las más especiales del futbol mexicano. Los jóvenes que surgen de las fuerzas básicas rojiblancas tienen una preponderancia marcada en el primer equipo. El hecho de que el Rebaño Sagrado solo contrate a mexicanos le da más oportunidades a los jóvenes propios.

Donde hubo jugadores jóvenes que debutaron en Chivas fue en el partido ante Santos Laguna. La primera fecha del Clausura 2025 tuvo a los dirigidos por Óscar García Junyent como vencedores de los guerreros. El único tanto del partido lo marcó Roberto Alvarado, pero hubo otras novedades como los estrenos de 3 jugadores.

Miguel Tapias debutó como jugador de Chivas. Luego del partido le envió un mensaje a los aficionados. Sin embargo, Micky ya poseía experiencia en otros equipos, por lo que los debuts de Miguel Gómez y Hugo Camberos tuvieron un sabor especial.

Para ambos canteranos significó su debut absoluto en el futbol profesional, y cumplieron con creces. Luego del triunfo, Gómez habló con Telemundo y expresó su felicidad por haber debutado. “Siento una emoción muy bonita, porque he venido trabajando desde hace mucho tiempo”, comenzó diciendo el defensor.

La historia de superación de Miguel Gómez

El joven de Chivas manifestó su felicidad por haber superado una dura lesión: la rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas. Por eso, el lateral apuntó: “Hace un año, literalmente estaba en el quirófano. Qué vueltas da la vida. He trabajado para esto y lo más importante es que ganamos“.

“Siempre me imaginé estar aquí. Desde el momento que me pasó lo de la lesión mi objetivo era regresar más fuerte, lo más preparado posible para estar con el equipo y que se puedan dar este tipo de resultados. Cuando me enteré que iba a ser convocado, primero sentí nervios, pero luego dije: ‘vamos a disfrutarlo, que venga lo mejor'”, comentó Gómez.