¿Cuántas carreras futbolísticas comenzarán de la misma manera? Un padre que se va a jugar. Un niño que, emocionado, comienza a prepararse junto a él. En la localidad de El Grullo, donde viven unos 25 mil habitantes, son muchos los que reconocen el nombre de Hugo Camberos, orgullo del municipio y una de las principales joyas que tienen las Chivas de Guadalajara en sus Fuerzas Básicas.

Hugo, hábil y veloz atacante rojiblanco de apenas 17 años, es el menor de cuatro hermanos: Roberto (35), Omar (28) y Edson (22). Su padre, también llamado Roberto, llegó a competir en la Tercera División. Años más tarde, ya jugando de manera amateur, no hacía más que armar su mochila para comprobar la emoción del más niño: “Empezaba a cambiarse y prepararse, a agarrar su balón para ir. Pues no fallaba. Cada vez que iba le encantaba irse conmigo y disfrutar del futbol”, dice en diálogo exclusivo con Rebaño Pasión.

Camberos llegó a Chivas en 2018 y a partir de allí, ha destacado en todas las categorías de las Fuerzas Básicas. ¿Lo veremos pronto en el primer equipo? (Imago7)

Nacido un 21 de enero de 2007 en Autlán de Navarro, Jalisco, Hugo Camberos creció admirando el futbol del Barcelona de España, y en especial, de Lionel Messi. Desde muy pequeño, con sólo cinco años, comenzó a destacar en una liga infantil, con el equipo El Valle, ya situado en El Grullo. En 2018, un Torneo Mazatléco sería el puntapié de su carrera: Camberos terminó como campeón de goleo, representando a Tigres Manzanillos.

“Lo llevó un primo mío que jugó de manera profesional, con Tecos. Yo no supe cómo le fue hasta que no llegó aquí a El Grullo. Me platicó, trajo fotos, el trofeo que le dieron de campeón de goleo”, recuerda Roberto Camberos sobre aquel torneo. Fue ahí, en ese certamen, en donde Hugo llamó la atención de las Chivas de Guadalajara. El Rebaño se movió rápido y le ganó su fichaje a los Tuzos del Pachuca, otro club que pone mucho énfasis en la captación de jovenes talentos.

La pasión de Hugo Camberos por el futbol viene desde muy pequeño… ¡y hasta la lleva en la piel! (Imago7)

Habilidad, desequilibrio y gol: así juega Hugo Camberos, una de las joyas de Chivas

A pesar de que sólo tiene 17 años, Hugo Camberos ya ha sumado minutos con el Tapatío, donde esta temporada registra cinco encuentros disputados en la Liga de Expansión. Anteriormente, fue bicampeón de la categoría Sub-16 y también tuvo pasos por la Sub-18 y la Sub-23. Se trata de un extremo veloz, que puede jugar por cualquiera de las dos bandas, aunque preferentemente lo hace por la derecha.

De pierna diestra y con buena estatura -1,76-, Camberos también llegó a destacar en la Liga Internacional, donde terminó como sublider de goleo, con cuatro tantos. Tras aquel torneo, su padre comentó en una entrevista para ESPN que algunos equipos europeos habían platicado con Chivas con cierto interés por el juvenil.

En redes sociales pueden encontrarse varios goles y highlights de Hugo Camberos. Allí puede verse que se trata de un futbolista ágil, con determinación y mucho desequilibrio. Incluso ha convertido desde larga distancia, con ambas piernas o con piruetas y toque sutiles. Sin embargo, el gol preferido de su padre fue en un duelo entre México y España, por la final de la Copa Danone 2019: “En penales quedaron campeones. Me pareció muy bueno. Le echó ahí mucha cabeza y toque de balón”. Las imágenes lo confirman: se trató de un golazo formidable y a pura habilidad.

El gol de Hugo Camberos al América

Sin duda alguna, aunque todavía tiene mucho camino por delante, en Chivas ya se frotan las manos al observar las condiciones de Hugo Camberos. En las Fuerzas Básicas ya ha dejado su sello, incluso en duelos frente al América, el máximo rival. Hace menos de un año, en un Clásico Nacional de la categoría Sub-18, las Águilas sufrieron la velocidad y la agresividad del atacante rojiblanco, quien tomó un balón dividido y se metió en el área como un rayo para tocar con tranquilidad a un lado del portero.

Hugo Camberos también muestra su calidad con la Selección Mexicana, aunque una lesión lo privó del Mundial Sub-17

Cinco goles en 12 partidos con la Selección Mexicana Sub-16, sumados a otros dos en 12 juegos con el Tri Sub-17, convertían a Hugo Camberos en una de las principales figuras del combinado nacional que disputó el Mundial Sub-17 de Indonesia 2023. El atacante de Chivas había mostrado toda su jerarquía en un juego ante República Checa, donde estuvo intratable y volvió loco a los defensas europeos.

Sin embargo, apenas una semana antes de que empezara la competición, Camberos tuvo que ser dado de baja por una lesión en un amistoso de preparación ante Uzbekiztán. “Cuando me informó que se habia lastimado y que no iba a participar, fue muy dificil para él y para mí. Tuve que viajar a Indonesia, y pues sí, está pesadito explicarle que esto no se acaba ahí, que tenía que recuperarse para seguir con sus sueños y que por algo pasan las cosas. Y al final comprendió y parece que lo asimiló”, dijo su padre consultado por este medio.

Camberos también ha mostrado su calidad con la Selección Mexicana (Imago7)

Si todo sigue como hasta el momento, no extrañaría ver a Hugo Camberos próximamente en el primer equipo de Chivas, aunque sea sumando algunos minutos. Y por qué no, siendo un elemento importante para los equipos juveniles de la Selección Mexicana. Roberto, su padre, reconoce orgulloso: “Yo veo que tiene una velocidad mental y física que son muy buenas para definir jugadas”. Sin embargo, también es consciente de que siempre hay cosas por mejorar: “Lo que le faltaría, para mí, es estar concentrado los 90 minutos, porque veo que en el partido hay momentitos en que se desconcentra y a veces no está en la jugada donde debe estar”.

Aunque su desarrollo todavía esté por verse, quedan pocas dudas de que Hugo Camberos puede ser considerado uno de los talentos más prometedores del Rebaño Sagrado, y por qué no, de la Liga MX.