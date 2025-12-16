Una de las salidas que más ha dolido a la afición de Chivas rumbo al Clausura 2026 ya es un hecho. Se trata de Cade Cowell, atacante de apenas 22 años que llegó al Guadalajara con altas expectativas, pero que nunca logró consolidarse como una pieza clave del equipo. Aunque su potencial siempre fue evidente, su rendimiento quedó a deber y su futuro en el club quedó en duda desde hace semanas. Ahora, finalmente, ya se conocen las condiciones de su salida.

El destino de Cowell será nuevamente la MLS, específicamente con el New York Red Bulls. Sin embargo, su adiós al Rebaño Sagrado no es definitivo, ya que saldrá a préstamo por un año con opción de compra. Esto significa que la posibilidad de un regreso a Chivas sigue abierta y dependerá tanto del rendimiento del jugador como de la decisión que tome el conjunto neoyorquino al finalizar la cesión.

Bajo el mando de Gabriel Milito, el Vaquero tuvo muy pocas oportunidades para mostrarse. Durante el torneo pasado disputó apenas 565 minutos, la mayoría de ellos entrando de cambio. Aun así, logró marcar dos goles, uno de ellos especialmente significativo, el tanto anotado en la vuelta de los Cuartos de Final ante Cruz Azul, una anotación que estuvo muy cerca de meter al Guadalajara en las semifinales.

Con esta operación, Cade Cowell se suma a la lista de salidas confirmadas o encaminadas en Chivas. Hasta el momento, la única baja oficial es la de Javier Hernández, pero es un secreto a voces que la directiva busca acomodar a jugadores como Gilberto Sepúlveda, Alan Pulido, Isaac Brizuela y Teun Wilke. Por lo tanto, no se descartan más movimientos en los próximos días, mientras el Guadalajara termina de ajustar su plantel para el Clausura 2026.

El mal negocio que Cade Cowell representó para Chivas, costó 4 millones y se va gratis

Cade Cowell se une, al menos por ahora, a la lista de fichajes de Chivas que terminaron siendo una pérdida financiera para el Club, pues su fichaje costó alrededor de 4 millones de dólares y ahora sale a préstamo, es decir, gratis. Si bien puede que el Guadalajara recupere algo con la opción de compra que tiene el New York Red Bulls, habrá que esperar al menos un año que el equipo pueda recuperar esa inversión y usarla en más fichajes.