Como se sabe Chivas ya comenzó su camino en el Clausura 2026 con el objetivo de llegar de la mejor manera para el debut ante Pachuca en el Estadio Akron. Esta tarde el Guadalajara sale rumbo a Isla Navidad para continuar la pretemporada y Gabriel Milito confirmó los convocados sin la presencia de hombres como Alan Mozo y Érick Gutiérrez. A su vez, el argentino lleva al menos 7 jugadores de las fuerzas básicas.

No hay dudas de que el entrenador argentino quiere marcar la diferencia desde el día uno que se comienza preparar un torneo. Es por este motivo que no dudó en llevar a jugadores que han rendido de la mejor manera a sus exigencias en el primer semestre bajo su dirección técnica que lo llevaron a despedirse en primera ronda de la Liguilla del Apertura 2025.

Esta tarde Gabriel Milito no solo confirmó los convocados de Chivas para encarar la pretemporada, sino que además dejó claro que no contará con Eduardo García, Leonardo Sepúlveda, Luis Olivas, Alan Mozo, Érick Gutiérrez, Teun Wilke y Alan Pulido. Es por este motivo que el entrenador argentino decidió llevar a 8 canteranos para suplir bajas en cada una de las líneas del equipo.

Gabriel Milito confirmó una lista de 30 convocados para la pretemporada de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Entre las novedades se destaca la presencia de Ángel Chávez, que llegó de Necaxa, Brian Gutiérrez, jugador fichado de Chicago Fire, y Ricardo Marín, que volvió de su préstamo con Puebla. A ellos hay que sumar a jugadores que finalizaron lesionados en el Apertura 2025 y que estarían recuperados como Armando González, Diego Campillo y Miguel Tapias.

Los 30 convocados de Chivas a la pretemporada

•⁠ ⁠Raúl Rangel

•⁠ ⁠Oscar Whalley

•⁠ ⁠Sebastián Liceaga

•⁠ ⁠Robinho Romero

•⁠ ⁠Gilberto Sepúlveda

•⁠ ⁠Miguel Tapias

•⁠ ⁠Diego Campillo

•⁠ ⁠José Castillo

•⁠ ⁠Francisco Méndez

•⁠ ⁠Ángel Chávez

•⁠ ⁠Leonardo Jiménez

•⁠ ⁠Miguel Gómez

•⁠ ⁠Bryan González

•⁠ ⁠Omar Govea

•⁠ ⁠Luis Romo

•⁠ ⁠Daniel Aguirre

•⁠ ⁠Rubén González

•⁠ ⁠Brian Gutiérrez

•⁠ ⁠Samir Inda

•⁠ ⁠Efraín Álvarez

•⁠ ⁠Santiago Sandoval

•⁠ ⁠Richard Ledezma

•⁠ ⁠Roberto Alvarado

•⁠ ⁠Hugo Camberos

•⁠ ⁠Yael Padilla

•⁠ ⁠Gael García

•⁠ ⁠Jorge Guzmán

•⁠ ⁠Armando González

•⁠ ⁠Ricardo Marín

•⁠ ⁠Sergio Aguayo