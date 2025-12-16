Chivas ya tiene confirmado su calendario para el Clausura 2026 y, con la mayoría de los refuerzos llegando esta misma semana para reportar a la pretemporada, todo apunta a que el equipo iniciará el torneo con bases sólidas. Sin embargo, hay un factor adicional que podría jugar muy a favor del Guadalajara en el arranque del certamen: los rivales que enfrentará en las primeras cinco jornadas.

El Rebaño Sagrado debutará ante Pachuca en la Jornada 1, para después medirse a FC Juárez, Querétaro, Atlético San Luis y Mazatlán en las fechas siguientes. Sobre el papel, se trata de rivales accesibles, especialmente si se toman en cuenta sus resultados en el torneo pasado y el rendimiento que mostraron cuando enfrentaron a Chivas durante el Apertura 2025.

El calendario de Chivas para el Clausura 2026.

De esos cinco equipos, solo FC Juárez logró clasificar a la Liguilla, finalizando la fase regular en la octava posición. Pachuca terminó noveno, Querétaro fue lugar 12, Atlético San Luis cerró en el 15 y Mazatlán en el 16. Además, las derrotas de Chivas ante Juárez y Querétaro en el torneo anterior tuvieron contextos muy específicos: contra los Bravos fue cuando Gabriel Milito apenas comenzaba a implantar su idea, y ante los Gallos Blancos se trató de un duelo con múltiples rotaciones por la doble jornada.

Al menos en el papel, el Guadalajara tiene todo para cerrar las primeras cinco fechas con paso perfecto y sumar 15 puntos. A diferencia del torneo pasado, los futbolistas ya dominan el estilo de juego de Gabriel Milito y, con los refuerzos que se han ido incorporando, el funcionamiento colectivo debería ser más sólido y constante desde el arranque, cuando ya se veía un equipo capaz de imponer condiciones ante varios rivales.

¿Cuándo y contra quién juega Chivas en la Jornada 1 del Clausura 2026?

El Clausura 2026 comenzará para Chivas el sábado 10 de enero, cuando reciba al Pachuca en el Estadio Akron. Restan poco más de tres semanas para afinar detalles físicos y futbolísticos, por lo que el objetivo será llegar al 100% desde el primer partido y aprovechar este inicio de calendario para sumar puntos que permitan al Rebaño instalarse en los primeros lugares de la Tabla General desde muy temprano.