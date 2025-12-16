El Guadalajara ya se alista para el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que ya realiza pruebas físicas y médicas. En medio de este contexto, dan a conocer que Samir Inda sería uno de los canteranos que Gabriel Milito tendría en cuenta para llevar a la pretemporada que llevarán adelante en Isla Navidad.

Una de las primeras declaraciones que dio el entrenador argentino sobre los canteranos fue que iba a tener en consideración a aquellos futbolistas que están preparados técnica, física y mentalmente para esta responsabilidad. Esa confianza se la ganó Santiago Sandoval que fue tenido en cuenta para reemplazar a Roberto Alvarado cuando se lesionó.

Ayer Chivas dio inicio al Clausura 2026 de la Liga MX debido a que comenzó con la pretemporada con pruebas físicas y médicas. En medio de este contexto, Miguel Pérez, periodista especializado en las subs del Rebaño Sagrado, reveló que Gabriel Milito decidió llevar a la pretemporada a Samir Inda.

“Samir Inda (18) repite en la pretemporada del 1er equipo de Chivas. Milito lo tuvo en pretemporada durante el verano, lo debutó el torneo pasado y vuelve a darle la oportunidad de pelear un lugar. Buena proyección, pasando por sub21, sub23, Tapatío y LMX en los últimos torneos”, reportó en X.

Samir Inda debutó con gol en Chivas

En el Apertura 2025, Samir Inda fue uno de los jugadores que debutó Gabriel Milito en su primer semestre en Chivas. Ante Necaxa el mediocampista de 18 años anotó un golazo para el 3-1 en el Estadio Akron.