No hay dudas de que el Guadalajara está muy activo en el mercado de pases debido a que estaría detrás de un defensa central para el Clausura 2026. Ayer surgió el nombre Juan José Sánchez Purata, por lo que Jesús Chuyón Hernández, insider de Chivas, coincidió con la afición y destruyó al central de Tigres.

A lo largo del Apertura 2025 el Rebaño Sagrado se destacó por haber encontrado una línea defensiva muy buena Diego Campillo, Luis Romo y José Castillo. Sin embargo, sus suplentes, Gilberto Sepúlveda o Miguel Tapias, nunca estuvieron a la altura para dar seguridad en la portería rojiblanca.

En medio de este contexto, en Chivas se ha escuchado la posibilidad de que lleguen Eduardo Águila o Víctor Guzmán, mientras que ayer surgió la versión de que podría darse el arribo de Juan José Sánchez Purata. Jon Barbon dio a conocer la información en su cuenta de X y la afición rojiblanca estalló en redes sociales.

Chivas habría sondeado a Sánchez Purata para el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

“Con todo respeto para Purata, pero se trata de mejorar las opciones que se tienen, sobre todo al Tiba y gastar en traer un jugador que no te lo mejora prácticamente en nada es un desperdicio de un fichaje”, expresó un aficionado. Y otro agregó: “Jajajajajajaja Dos defensas centrales ABISMALMENTE MEJORES casualmente ‘no están en carpeta’, pero resulta que el PETARDO de Purata SÍ, ¿nos queda claro que solo es ‘opción’ por B A R A T O, verdad? Chivas volvió a las andadas, ya se habían tardado. MEJOR NADOTA”.

Chuyón Hernández estalló por la posibilidad de que llegue Sánchez Purata

Esta tarde Jesús Hernández realizó un vivo en su canal de YouTube en el que estalló porque Chivas tendría en carpeta a Juan José Sánchez Purata. “Arrancamos el rumor que Eduardo Águila estaba cerca, que estaba avanzado. Después brinca que el Toro Guzmán se peleó con Rayados que el Toro Guzmán pidió salir y dijimos todos: ‘¡Momento! Si está entre Águila y el Toro Guzmán, pues el Toro Guzmán’”, expresó Chuyón decepcionado.

Y agregó: “Hoy no esteramos que van por Juan Sánchez Purata. ¿No que Milito quería gente que saliera con la pelota dominada? ¿No que Milito quería gente que fuera dúctil con el balón? ¿No que estaban buscando un defensa que sea complemento de Campillo y saliera con el pie dominado? Me abruma. ¿De Eduardo Águila a Toro Guzmán a Juan Sánchez Purata? Madres, qué duro. A mi me habían dicho que querían uno del perfil de lo que juega Milito y ahora el Toro Guzmán no porque no tenía tan buen pie. El Toro Guzmán es Franco Baresi. De entrada se me hace más de lo mismo. Yo sé que no va a gustar, pero de Sánchez Purata me quedo con el Tiba”.

Afición de Chivas estalló contra Sánchez Purata