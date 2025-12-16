La directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo,respectivamente, decidieron renovar a uno de los jugadores más importantes en el esquema de Gabriel Milito.

Se trata de Fernando “Oso” González, quien extendió su vínculo con las Chivas hasta el 2028, por lo que esto es una gran noticia, pues su renvoación permite conservar la estructura del plantel.

“El Club Deportivo Guadalajara ha asegurado la continuidad de uno de los pilares de su mediocampo. Rubén González renovó su vínculo con Chivas hasta 2028, como reconocimiento a su rendimiento sostenido dentro del terreno de juego y al liderazgo que ha aportado al grupo”, se lee en el comunicado.

Cabe mencionar que, durante su carrera como jugador profesional, el mediocampista mexicano ha disputado 250 partidos, de los cuales 115 encuentros han sido con el Rebaño Sagrado.

Fernando González renovó hasta el 2028.

“Su evolución futbolística le ha permitido convertirse en un elemento que ofrece múltiples soluciones en el mediocampo, al aportar equilibrio, lectura de juego, gran capacidad de anticipación y mucho carácter, cualidades que lo han consolidado como uno de los líderes del plantel comandado por Gabriel Milito, agregaron en el comunicado.

Señalar que Fernando González se formó en la cantera del Club Deportivo Guadalajara y su debur en Primera División fue en la Fecha 8 del Torneo Clausura 2013 frente al León.

¿En qué equipos ha jugado Fernando “Oso”González?