La Liga MX ya dio a conocer el calendario oficial del Clausura 2026 y, como ya es costumbre, Chivas publicó las fechas de sus 17 partidos de la fase regular. Si bien ha llamado la atención el calendario accesible, al menos en el papel, de las primeras cinco jornadas, hubo un detalle que sorprendió especialmente a los aficionados de muchos años del futbol mexicano: la jornada en la que fue programado el Clásico Nacional ante el América.

El calendario de Chivas para el Clausura 2026.

El duelo entre Chivas y América del Clausura 2026, que se disputará en el Estadio Akron, quedó programado para la Jornada 6, algo poco habitual dentro de la Liga MX. Aunque en teoría el acomodo de partidos es al azar, el Clásico Nacional suele jugarse entre las Jornadas 10 y 15, cuando ambos equipos ya tienen ritmo competitivo, lo que tradicionalmente hace aún más atractivo el partido que paraliza al país.

Es cierto que existen antecedentes recientes de clásicos tempraneros, como en el Apertura 2024, Clausura 2017 y Apertura 2016, torneos en los que el enfrentamiento se dio en la Jornada 7. Sin embargo, para encontrar un Clásico Nacional antes de la séptima fecha hay que remontarse más de 20 años atrás, cuando en un mismo año futbolístico Chivas y América se enfrentaron en la Jornada 2 en ambos torneos, lo que subraya lo inusual de este acomodo para el certamen que está por comenzar.

Más de 20 años han pasado desde la última vez que América y Chivas se enfrentaron antes de la Jornada 7

De cara a ese encuentro, el Guadalajara debería llegar con buen ritmo de juego, al menos en el plano teórico. Sus primeros cinco rivales lucen accesibles, lo que permitiría que Gabriel Milito y sus jugadores afiancen rápidamente su idea futbolística en las primeras jornadas, algo que podría representar una ventaja importante, siempre y cuando el equipo no caiga en excesos de confianza.

Además de recibir al América en la Jornada 6, Chivas disputará el Clásico Tapatío ante Atlas en la Jornada 10 en el Estadio Jalisco. A esto se suma que visitará a Cruz Azul en la Jornada 7 y al actual bicampeón en la Jornada 8, por lo que la parte media del torneo aparece, en el papel, como la más exigente para el Rebaño Sagrado.