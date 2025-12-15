Por medio de redes sociales la Liga MX dio a conocer el calendario oficial del Torneo Clausura 2026, el cual arrancará el viernes 9 de enero y finalizará el domingo 24 de mayo, donde el Club Deportivo Guadalajara buscará el título bajo el mando de Gabriel Milito.

Por esta razón, en esta nota les diremos cuándo se llevarán a cabo el Clásico Nacional ante el América y el Clásico Tapatío frente a los Rojinegros del Atlas, los dos partidos más importantes de Chivas en la campaña.

¿Cuándo será el Clásico Nacional entre Chivas y América?

El Clásico de Clásicos del futbol mexicano se celebrará el 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo será el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

Respecto al Clásico Tapatío, será dentro de la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, cuando los Rojinegros del Atlas reciban en la cancha del Estadio Jalisco al Rebaño Sagrado el sábado 7 de marzo a las 19:00 horas, tiempo de centro de nuestro país.

¿Qué otros partidos importantes tiene Chivas en el Torneo Clausura 2026?

El tercer encuentro más importante de Chivas en el Torneo Clausura 2026 será contra Cruz Azul, como parte de la Fecha 7 a celebrarse el sábado 21 de febrero en el Estadio Olímpico Universitario, a las 21:00 horas.

Mientras que el cuarto es ante los Pumas y dicho encuentro se disputará el domingo 5 de abril en el Estadio Akron, dentro de la Jornada 13, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Fechas importantes del Torneo Clausura 2026

Inicio del Torneo Clausura 2026: viernes 9 de enero.

Fin de la Fase Regular: domingo 26 de abril.

Fase Final arranca: 2 y 3 de mayo

Gran Final: programada para el domingo 24 de mayo.