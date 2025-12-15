Chivas Femenil regresó esta tarde a los trabajos de pretemporada en Verde Valle con la mira puesta en quedarse con el Clausura 2026. En medio de este contexto, revelaron que el Guadalajara estaría cerca de cerrar la llegada de Eva González, futbolista que hoy milita en FC Juárez.

El Apertura 2025 se ha destacado por ser un campeonato complicado para el equipo que hoy dirige Antonio Contreras porque tuvieron que batallar para cerrar la clasificación. La única diferencia radicó que angustiosamente le pudieron ganar a América en la fase regular, mientras que en Semifinales las Águilas dominaron y golearon como en otras ocasiones.

En medio de este contexto, Chivas Femenil se alista sin haber dado a conocer que Nelly Simón y el técnico español salían del equipo. Es más, Simón mantiene los trabajos para definir la plantilla para el siguiente campeonato.

A su vez, mientras se lleva adelante la pretemporada dieron a conocer que el Guadalajara estaría cerca de cerrar la llegada de Eva González. “Eva González se acerca a Chivas Femenil. De acuerdo a fuentes cercanas al club, las negociaciones estarían avanzadas para que González se una al conjunto rojiblanco, por lo que viajaría a Guadalajara en los próximos días para pruebas médicas y cerrar su pase”, reportó FUTBO13RA en X.

¿Qué jugadoras ya son refuerzos en Chivas Femenil?

De cara al Clausura 2026, Chivas Femenil confirmó dos refuerzos para el siguiente campeonato. Al equipo de Antonio Contreras se unen Jasmine Casárez, atacante proveniente de FC Juárez, y Mayra Pelayo, mediocampista que arribó de Xolas de Tijuana.