Jasmine Casarez ya vive sus primeros días como jugadora de Chivas Femenil y no ocultó la emoción que le genera vestir los colores rojiblancos. La atacante habló tras concretarse su llegada al Rebaño y dejó en claro que arriba con ilusión, compromiso y ganas inmediatas de competir.

“Me siento muy feliz, muy emocionada. Ya quiero empezar, ya quiero entrenar, ya quiero jugar. Estoy lista para jugar”, expresó Casarez, quien llega procedente de Juárez FC y también reconoció que el cambio de equipo le genera sensaciones encontradas propias de un nuevo desafío profesional.

La delantera aceptó sentir nervios por el contexto, aunque aseguró que el prestigio del club y los comentarios positivos que recibió fueron clave para dar el paso. “También me siento un poco nerviosa. Yo creo que llegar a un nuevo equipo, un nuevo club… pero he escuchado muy buenas cosas de este equipo, así que estoy lista y agradecida de que me dieran esa oportunidad de estar aquí”, señaló.

Casarez confesó que fichar por Chivas representa la materialización de un anhelo que parecía lejano tiempo atrás y que hoy la impulsa a exigirse al máximo. “Cuando lo ves desde afuera es diferente, pero ya cuando estás en esa exposición lo sientes más real. Es como: ‘Wow, este fue un sueño tal vez hace cuatro o cinco años’”, relató la atacante, quien remarcó que llega al club con el objetivo de aportar desde el primer día y mostrar su mejor versión dentro del campo.

Los números de Jasmine Casarez

Desde que debutó en la Liga MX Femenil con la playera de Juárez, Casarez registró 122 partidos, con un saldo de 47 goles, 18 tarjetas amarillas y una expulsión. La delantera es la segunda incorporación del Rebaño para el Clausura 2026, después de Mayra Pelayo.