Este sábado, el Club Deportivo Guadalajara Femenil presentó a Jasmine Casarez como su segundo refuerzo para el Torneo Clausura 2026 luego de que hace unos días hicieran oficial la contratación de Mayra Pelayo.

Tras estos fichajes, la periodista de FOX, Natalia León, elogió el gran trabajo que está haciendo la directiva de Chivas Femenil de cara al siguiente curso de la Liga MX Femenil y lo hizo en medio de las críticas a la directora deportiva, Nelly Simón.

“Sin duda este ha sido el mejor mercado de fichajes de Chivas Femenil en su historia. Llegan dos seleccionadas nacionales mayores. Ojo, Mayra viene de inactividad por rotura de LCA y Jazmine no está al 100% fisicamente. La buena noticia: en Chivas tiene todo para recuperarlas”, escribió en X la comunicadora.

Después de esto un aficionado del Club Deportivo Guadalajara cuestionó a la periodista, afirmando que el mejor mercado de fichajes de Chivas fue cuando contrataron a Alicia Cervantes y a Carolina Jaramillo.

“NO EXAGERES @_NataliaLeon_, el ‘mejor mercado de fichajes en su historia’ fue cuando llegó la ‘DUPLA HISTÓRICA’ (Cervantes/Jaramillo), o la misma María Sánchez, además, eso se determina en función de las necesidades que se atienden, no de los nombres, HACE MUCHO URGEN CENTRALES”.

No obstante, Natalia León responidío: “Licha y Caro no llegaron en el mismo mercado, ninguna de las dos llegó siendo titular en sus anteriores equipos. María Sánchez sí fue de las mejores contrataciones en su momento”.

¿Por qué las críticas de la afición de Chivas a Nelly Simón?

Los cuestionamientos de la afición del Club Deportivo Guadalajara a Nelly Simón son por la falta de títulos de la Femenil, pero el presidente de la institución, Amaury Vergara, decidió respaldar a la directiva para que siga al frente del proyecto, pero hace unos días la también periodista deportiva reveló en una entrevista que ha recibido amenazas de muerte.

“Tengo amenazas, he tenido amenazas de muerte porque en vez de 3-0 ganamos 2-0. Así, tal cual”, contó Nelly Simón en en platica con el canal de YouTube “¿Por qué futbol?”.

“Al principio no podía creerlo; pensaba que era una exageración o alguien queriendo llamar la atención, pero después entendí que hay gente que realmente te escribe desde el enojo o desde un lugar que no tiene nada que ver con el futbol. Y sí, duele, porque una viene a trabajar y a hacer lo mejor posible por este club”, finalizó.