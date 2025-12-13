La directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, sigue analizando cuáles serán sus bajas para el Torneo Clausura 2026 además de Javier “Chicharito” Hernández y la de Alan Pulido.

Desde hace unos días se maneja que Gilberto Sepúlveda no entra en planes de Gabriel Milito y por eso la dirigenca de Chivas busca acomodarlo en otro equipo del futbol mexicano.

Se habló de un intercambio con Tigres, donde Ozziel Herrera estaba involucrado; sin embargo, el polémico periodista Jesús Hernández desmintió esta información en su canal de Youtube.

“”Tiba” Sepúlveda por Ozziel Herrera. Háganme el carajo favor. El “Tiba” por Ozziel Herrera. Amigo, sentido común, crees tan tontos a los Tigres como para ofrecer a uno de los extremos más importantes de la liga por un central suplemente ¿De verdad?”, comentó “Chuy” Hernández.

Lo que sí es verdad es que Gilberto Sepúlveda no entra en planes de Gabriel Milito para el Torneo Clausura 2026, por lo que el Club Deportivo Guadalajara está abierto a escuchar ofertas por sus servicios.

¿Cuál es el valor de Gilberto Sepúlveda en Chivas?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Gilberto Sepúlveda en Chivas es de 3 millones de euros, equivalente a poco más de 63 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, de modo que esto podrían pedir en Verde Valle por su carta en este mercado de transferencias.