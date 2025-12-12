Las Chivas de Guadalajara comenzaron a moverse con fuerza rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX, afinando detalles para cerrar a sus primeros refuerzos mientras sigue atento a posibles salidas que podrían modificar la estructura de la plantilla.

El Rebaño trabaja en llegadas clave para apuntalar el proyecto, pero al mismo tiempo evalúa escenarios en los que algunos elementos podrían emigrar si llegan ofertas convenientes. Entre incorporaciones por cerrarse y futbolistas cuyo futuro aún está en el aire, el Guadalajara vive días de intensa actividad en el mercado.

Brian Gutiérrez llega hoy a Guadalajara para convertirse en el primer refuerzo de Chivas

Brian Gutiérrez, mediocampista mexicoamericano procedente del Chicago Fire de la MLS, llega hoy a Guadalajara para sellar su fichaje con el Club Deportivo Guadalajara como el primer refuerzo oficial de cara al Clausura 2026. El club tapatío pagaría alrededor de 5 millones de dólares por su pase, y se espera que firme un contrato a largo plazo de cuatro años con opción a uno más, lo que representa una importante inversión para reforzar el mediocampo del equipo dirigido por Gabriel Milito. A sus 22 años, Gutiérrez se destaca por visión de juego, creatividad y capacidad de dinamizar el ataque, atributos que Chivas ha buscado para elevar su nivel competitivo después de quedar eliminado en cuartos de final del Apertura 2025.

Ángel Sepúlveda reportará para firmar y luego se irá de vacaciones

Ángel Sepúlveda, delantero mexicano que milita actualmente en Cruz Azul, está por concretar su fichaje con Chivas y se espera que reporte con el equipo rojiblanco para firmar su contrato antes de iniciar la pretemporada del Clausura 2026. Según informes, la idea de la directiva es que el Cuate se presente en Verde Valle, pase los exámenes médicos y ponga la firma en el contrato, para después tomar unos días de descanso, ya que ha tenido una temporada muy activa con Cruz Azul, jugando tanto en Liga MX como en la Copa Intercontinental.

Érick Gutiérrez sería pretendido por San Diego FC

Érick Gutiérrez, mediocampista de Chivas y ex seleccionado nacional, es uno de los que se especula podría llegar a salir en caso de que aparezca una ferta formal. En los últimos días, equipos de la MLS han mostrado interés en hacerse con sus servicios, pero el más interesado según informó Mediotiempo es San Diego FC, el cual busca reunirlo con su amigo y compatriota Hirving Lozano, con el que ya coincidió en el Tri y en el PSV.

Ricardo Marín extendería su contrato por Chivas

Ricardo Marín está en el centro de las negociaciones para su futuro inmediato con Chivas, luego de cumplir su préstamo con el Puebla. Varios reportes indican que el ‘4K’ regresará al Guadalajara, donde existe la intención de extender su contrato por tres años más. Su vuelta se da en un momento en el que el equipo está renovando su ataque. Sin embargo, aunque se habla de una extensión de su vínculo, no se descarta que pueda salir cedido nuevamente o incluso en venta definitiva, dependiendo de cómo se configure la plantilla y las ofertas que lleguen en este mercado de invierno.