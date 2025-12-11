Las Chivas de Guadalajara todavía se encuentran en pleno receso vacacional antes de reportar para la pretemporada rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado apunta a realizar un buen mercado de fichajes, donde Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda ya tienen todo listo para vestirse de rojiblancos. Pero además, también podrían darse ciertas bajas hacia el interior de la plantilla.

¿En duda el regreso de Ricardo Marín?

Lo que parecía ser un hecho, desde hace algunos días viene siendo puesto en duda. Según varios reportes, Ricardo Marín sería un “refuerzo” del Guadalajara tras retornar de su cesión en Puebla, pero ahora parece que el ‘4K’ no tiene el lugar asegurado de cara al Clausura 2026. Sí es un hecho que reportará para pruebas físicas y médicas, pero no puede descartarse que vuelva a salir en venta o en un nuevo préstamo. En el medio, el delantero subió un post de su hijo recién nacido con la playera rojiblanca y una leyenda de que él también regresaría a Guadalajara, aunque luego lo eliminó.

(Captura)

Alan Pulido tiene un pie y medio afuera de Chivas

Otro interrogante en la ofensiva rojiblanca pasa por la posible salida de Alan Pulido, quien marcó sólo dos goles desde su regreso al Guadalajara. Todo indica que el atacante no entrará en planes y se le busca equipo. De acuerdo con información de Medio Tiempo, hay al menos tres equipos interesados en Puligol: el más fuerte sería Necaxa, que ya se reforzó con un jugador de Chivas como Raúl Martínez. Aún así, parece un hecho que el Rebaño debería hacerse cargo de una parte importante de su salario.

Érick Gutiérrez: ¿Prescindible para Milito?

Aunque empezó siendo un referente para el estratega argentino e incluso portó el gafete de capitán, el futuro de Érick Gutiérrez en Guadalajara también estaría en duda. A los pocos minutos que tuvo desde que regresó de su lesión, se le suman ciertos intereses, algunos de ellos aparentemente desde la MLS, país en el que le gustaría vivir al mediocampista mexicano de 30 años.

Alan Mozo, otro que podría salir

Otro elemento del que se especula que también podría ser baja es el lateral derecho Alan Mozo. En su caso, también jugó poco en el último torneo, en parte por culpa de una lesión que lo marginó varias semanas. Aunque el ex de Pumas se ha mostrado muy predispuesto a seguir en el Guadalajara, también sería un caso en el que la directiva no vería mal una salida, considerando el tiempo que lleva en la institución y cierto interés que puede surgir por sus servicios.