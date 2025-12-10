La próxima semana Chivas regresa a los trabajos en Verde Valle con el objetivo de comenzar las pruebas médicas y físicas previo al inicio de la pretemporada para el Clausura 2026. En medio de este contexto el Guadalajara deberá comenzar a definir el futuro de refuerzo que llegaría de última hora al Rebaño Sagrado. Se trata de Daniel Ríos, quien no fue fichado por Vancouver y regresa tras perder la Final de la MLS.

El Rebaño Sagrado ha llevado adelante fuertes movimientos en la zona de ofensiva con el objetivo de marcar la diferencia en los metros finales del campo rival. Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez estarían llegando para el Clausura 2026, mientras que Cade Cowell, Alan Pulido, Teun Wilke y Chicharito Hernández estarían de salida.

A ellos dos hay que sumar el regreso de Ricardo Marín, quien será evaluado por Gabriel Milito para saber si finalmente contará con él para el siguiente semestre. En medio de este contexto, dan a conocer que Chivas contará con la vuelta de Daniel Ríos, quien regresa tras su préstamo en Vancouver Whitacaps de la MLS.

En redes sociales la franquicia canadiense dio a conocer que no hará uso de la opción de compra para quedarse con el atacante que llegó de la mano de Fernando Hierro en el 2023. “Gracias Daniel, Max, Nicolás y Mark por su dedicación con nuestro club. Les deseamos lo mejor en su siguiente etapa”, expresaron en Instagram.

¿Qué va a suceder con Daniel Ríos?

Todo indica que salvo alguna decisión particular de Gabriel Milito Chivas tendrá que sentarse con Daniel Ríos a buscarle acomodo. Con la salida de Cade Cowell, Alan Pulido, Teun Wilke y Chicharito Hernández se estarían dando la llegada de Ángel Sepúlveda y el regreso de Ricardo Marín. Sin embargo, el veterano atacante sería la quinta, sexta o séptima opción en esta lista debido a que desde la directiva pretende darle lugar a jugadores de fuerzas básicas y Tapatío como Vladimir Moragrega, Sergio Aguayo y Leonardo Torre.