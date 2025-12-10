El préstamo de Ricardo Marín con el Puebla llegó a su fin, por lo que el delantero deberá reportar nuevamente con Chivas en los próximos días. Sin embargo, su futuro en el club aún no está definido, pues se sabe que Gabriel Milito mantiene dudas respecto a su regreso. Aunque participará en la pretemporada, el atacante todavía no tiene asegurado un lugar en el plantel que disputará el Clausura 2026.

Ricardo Marín no tiene su lugar seguro en Chivas

Aunque su vuelta no representa una solución inmediata para la ofensiva rojiblanca, pues, de momento, Armando González y el recién llegado Ángel Sepúlveda parten por delante de él, las características de Marín no encajan del todo en el estilo de juego que busca implementar el estratega argentino. Esta es la principal razón por la que su continuidad en el Guadalajara dependerá de lo que muestre en las próximas semanas.

Las fortalezas del 4K han sido claras: su efectividad frente al arco lo colocó como el segundo delantero con más goles anotados por encima de su xG, sumado a su buen rendimiento en remates de cabeza. No obstante, sus limitaciones aparecen en el juego asociativo; es uno de los atacantes con menos regates exitosos, pases progresivos y pases completados. En síntesis, Marín es un rematador confiable, pero no un generador de oportunidades para sus compañeros.

Ese perfil contrasta con el estilo de Gabriel Milito, basado en la participación colectiva y la capacidad de sus jugadores para asociarse. Los centrales son el ejemplo más evidente: además de defender, deben tener conducción en salida y precisión en pases largos, algo similar a lo que ocurre con Raúl Rangel, cuyo fuerte es el juego de pies. Por ello, el cuerpo técnico evaluará si Marín puede integrarse al modelo asociativo antes de determinar si permanecerá o no en el primer equipo.

La delantera de Chivas aún no está completa a pesar de tener a la Hormiga y a Sepúlveda

Hasta ahora, la delantera de Chivas para el Clausura 2026 estaría conformada por Armando González y Ángel Sepúlveda. En el caso de Teun Wilke, todo apunta a que seguirá en el plantel, aunque no se descarta una salida si llega una oferta que le garantice minutos. Mientras tanto, la situación de Ricardo Marín sigue en evaluación, por lo que habrá que esperar para conocer finalmente cómo quedará integrada la ofensiva rojiblanca para el próximo torneo.