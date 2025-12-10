La semana que viene inicia la pretemporada para Chivas cuando inicie con pruebas médicas y físicas en Guadalajara. Se espera que Gabriel Milito y su cuerpo técnico ya tengan definida la plantilla con la que trabajarán para el inicio del próximo semestre.

En medio de este contexto, se reveló que Eduardo Águila solamente podría llegar al Guadalajara si se paga una millonaria cláusula y que Víctor el Toro Guzmán tiene problemas con Rayados, pero la mala relación entre las directivas podría hacer que se caiga su negociación. A su vez, revelaron la postura final de la directiva con Erick Gutiérrez.

¿Víctor Guzmán llega a Chivas?

Uno de los puestos a reforzar en Chivas para el Clausura 2026 es el de la línea defensiva debido a que necesita sumar jerarquía. Uno de los nombres que se rumorea que podría llegar es el de Víctor Guzmán, quien buscaría salir de Rayados de Monterrey porque allí tendría problemas. Sin embargo, revelan que la relación entre las directivas es mala, por lo que podría no darse su arribo.

Eduardo Águila cada vez más lejos de Chivas

Otro de los futbolistas que ha sonado para llegar a Chivas es Eduardo Águila quien se encuentra en Atlético de San Luis. Sin embargo, el defensor solamente podría arribar al Guadalajara si paga su cláusula de salida que es de seis millones de dólares.

¿Qué va a suceder con Érick Gutiérrez y Chivas?

La novela de Erick Gutiérrez y Chivas comenzó el domingo cuando Jesús Bernal reveló que la directiva de Chivas busca encontrarle acomodo. Sin embargo, Alex Ramírez y César Huerta coincidieron en sus reportes que desde Guadalajara no le están buscando un nuevo destino. Ramírez señaló que en el interior del Rebaño Sagrado quieren que se quede porque sería una pieza importante desde el banco de suplentes, pero Huerta reveló que si llega una oferta por Guti están dispuestos a escuchar.

Ricardo Marín será evaluado por Gabriel Milito

Cuando todo parecía que Ricardo Marín sería uno de los grandes refuerzos de Chivas, el lunes surgió la información de que no sería tenido en cuenta. Sin embargo, César Huerta reveló que el atacante será evaluado por Gabriel Milito para determinar si quiere o no contar con él para el Clausura 2026.