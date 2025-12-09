La dirigencia del Club Deportivo Guadalajara arrancó con todo el mercado de fichajes con las contrataciones de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, los cuales estarían presentando la próxima semana, cuando el plantel regrese a las actividades tras las dos semanas de vacaciones que tuvieron tras quedar eliminados del Torneo Apertura 2025.

Con la delantera y mediocampo reforzado para el Torneo Clausura 2026, ahora la directiva de Chivas busca un central ante la lesión de Diego Campillo y de acuerdo con Jesús Hernández, una de las opciones que manejan en Verde Valle es la de Víctor “Toro” Guzmán.

El zaguero mexicano ha pedido salir de Rayados de Monterrey en este mercado de fichajes debido a diferencias con Domènec Torrent y su equipo de trabajo, de modo que el Rebaño Sagrado ya levantó la mano para contratarlo.

“Víctor “Toro” Guzmán ha pedido salir. Tiene broncas con el cuerpo técnico, tiene problemas de personalidad con Domènec Torrent. La gente de Monterrey dice que el jugador ha pedido salir”, dijo “Chuy” Hernández en su canal de YouTube.

“De inmediato aparece, irrumpe el Club Deportivo Guadalajara. Y te lo digo, no lo piensen, no perdamos tiempo; si está disponible, convénzanlo de venir a la disciplina del Guadalajara, hay que ir por él. Sería un fichajazo para el Club Deportivo Guadalajara. Si quiere Chivas un central así, hay que aprovechar que hay problemas en Rayados”, agregó Jesús Hernández.

¿Cuánto le costaría a Chivas el fichaje de Víctor “Toro” Guzmán?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Víctor “Toro” Guzmán es de 5.5 millones de euros, equivalente a poco más 116 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, de manera que más o menos esto podría costarle al Club Deportivo Guadalajara su carta.