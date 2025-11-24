Uno de los elementos que cambió de playera en el último mercado y abandonó las filas del Guadalajara fue Víctor Guzmán, experimentado mediocampista que supo ser figura con el Rebaño, pero que llevaba varios torneos sin grandes aportes. La directiva decidió desprenderse de su elevado salario y se le encontró acomodo como cedido en Pachuca.

Lo cierto es que el Pocho, a sus 30 años, sí que pudo jugar con mayor frecuencia durante su préstamo con los Tuzos, donde supo vivir sus mejores momentos. En este Apertura 2025 no se perdió ningún partido, más allá de ser titular o suplente. Aunque no pudo convertir goles, aportó cuatro asistencias para la campaña de su equipo.

No obstante, el sueño se terminó para el Pachuca, que no logró clasificar a la Liguilla. Este domingo, los Tuzos se despidieron tras caer por 2-1 ante Juárez en el último partido del Play-In, luego de lo que había sido su victoria ante Pumas UNAM. En ese encuentro, el Pocho se fue expulsado sobre los minutos final.

El exjugador de Chivas participó de un altercado sobre el final del encuentro, cuando Juárez encontraba el tercer gol y algunos jugadores de Pachuca le reclamaron por la celebración al autor del tanto, aunque el mismo final fue anulado. El Pocho dio un empujón y el árbitro decidió expulsarlo.

¿No lo dejaron demostrar?

Al momento de salir de Chivas, Pocho Guzmán tuvo un buen inicio con Pachuca y su excompañero, Bruce El-mesmari, insinuó que en Guadalajara no habían sabido valorarlo: “Lo que juegas cuando te valoras, capitán”, expresó. El Pocho asintió aquel comentario y eso no fue bien visto por la afición rojiblanca. Ahora, el torneo se termina para él y los Tuzos, de irregular campaña.