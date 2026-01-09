Chivas está a solo un día de iniciar su camino en el Clausura 2026, y aunque el debut ante Pachuca ya concentra gran parte de la atención, todavía hay varios temas abiertos alrededor del Guadalajara. La conformación final del plantel, los posibles titulares y los canteranos que darán el salto al Primer Equipo siguen generando conversación, además de una noticia relacionada con las transmisiones que ha sido bien recibida por la afición rojiblanca.

Brian Gutiérrez pinta para ser titular en el debut de Chivas contra Pachuca

Todo indica que Brian Gutiérrez será titular en el primer partido oficial de Chivas en 2026, luego de que durante toda la semana ha trabajado en los interescuadras con el llamado equipo titular en Verde Valle. El mediocampista recién llegado al Guadalajara tendrá así una prueba importante desde el arranque del torneo, mientras que la afición espera verlo en acción para entender por qué fue uno de los refuerzos más seguidos por la directiva, procedente del Chicago Fire de la MLS.

Brian Gutiérrez ya debutó con la camiseta de Chivas

Televisa tendrá tres partidos seguidos de Chivas, para alegría de muchos

Aunque Chivas ya no es transmitido de manera regular por Televisa tras firmar contrato con Amazon Prime Video, el calendario del Clausura 2026 traerá una particularidad que muchos aficionados celebraron. En febrero, el Guadalajara tendrá tres partidos consecutivos que irán por televisión abierta: la visita a Cruz Azul el 21 de febrero, a Toluca el 28 del mismo mes y posteriormente el Clásico Tapatío ante Atlas el 7 de marzo, todos por la señal de la televisora de San Ángel.

Gabriel Milito subió a 4 canteranos al Primer Equipo y buscarán brillar en el CL26

Las altas en Chivas no se limitaron a refuerzos externos, ya que Gabriel Milito decidió apostar también por el talento de Fuerzas Básicas. El estratega argentino promovió a cuatro canteranos al Primer Equipo: el portero Sebastián Liceaga, quien competirá con Raúl Rangel y Óscar Whalley; el defensa Ángel Chávez; el mediocampista Samir Inda, ya conocido por la afición; y el delantero Sergio Aguayo, todos con la intención de ganarse minutos en el Clausura 2026.

Ángel Sepúlveda no le ha ganado la titularidad a Armando González, pero lo cuidan por lesión

La posible titularidad de Ángel Sepúlveda ante Pachuca ha generado dudas entre la afición sobre si le ganó el puesto a Armando González. Sin embargo, el periodista Alex Ramírez aclaró que la Hormiga sigue siendo el delantero titular en el proyecto de Milito, pero no se encuentra al 100% físicamente tras su lesión. Por esta razón, el cuerpo técnico ha decidido cuidarlo, especialmente considerando que el calendario del semestre será muy exigente y no quieren arriesgar una recaída desde la Jornada 1.