A falta de un último partido para definir el último clasificado a la Liguilla del Apertura 2025, las Chivas de Guadalajara llevan varios días trabajando con la mente puesta en lo que será la disputa de los cuartos de final frente a Cruz Azul, otro de los grandes anfitriones del torneo en la Liga MX.

Han sido días de bastante tranquilidad en cuanto a las noticias, ya que el Rebaño acumula una larga inactividad, pero aún así, las últimas novedades pasan por la renovación de Armando González, el futuro de Nelly Simón en Chivas Femenil y la importante elección de Richard Ledezma.

Interés de Pumas y Efraín Juárez por Alan Mozo

El reportero Jesús Bernal dio a conocer que tanto Pumas como Efraín Juárez han mostrado interés en repatriar a Alan Mozo, especialmente ante el escenario actual en el que el lateral no figura como una prioridad deportiva dentro de Chivas. Aunque no existe una negociación formal, el sondeo refleja que el club universitario ve posible su regreso, siempre y cuando la directiva rojiblanca esté dispuesta a escuchar ofertas durante el próximo mercado.

Miguel Tapias trabaja al parejo y apunta a la Liguilla

Miguel Tapias completó su reincorporación a los entrenamientos colectivos y ya realiza todas las tareas a la par del resto de la plantilla. Su evolución física ha sido positiva y, de mantenerse en esa línea, podría reaparecer en la fase final del torneo frente a Cruz Azul, siempre sujeto a la evaluación técnica de Gabriel Milito, quien decidirá si el defensor está listo para competir en duelos de alta exigencia.

Liguilla definida tras el Play-In

Con la victoria de Juárez sobre Pachuca en el Play-In, quedaron configurados los cruces definitivos de la Liguilla del futbol mexicano. Chivas se medirá a Cruz Azul en una serie de alto voltaje; Monterrey enfrentará al América en uno de los duelos más atractivos por historial reciente; Tijuana chocará con Tigres en una llave que promete intensidad; mientras que Toluca buscará imponer condiciones ante Juárez, el último clasificado.

Chivas, finalista en la Liga MX Sub-15

La categoría Sub-15 de Chivas consiguió su boleto a la Final del torneo luego de superar a Toluca en semifinales con una actuación sólida en todas sus líneas. El conjunto rojiblanco se metió al partido por el título y se encontrará con el América, generando un Clásico Nacional en instancias decisivas que aumenta la expectativa alrededor de una generación que sigue mostrando personalidad y proyección dentro de las Fuerzas Básicas.