Toluca se consagró campeón del Apertura 2025 de la Liga MX y sumó una nueva estrella a su escudo, un título que le permitió alcanzar a Chivas en campeonatos de liga y que reavivó el debate sobre su lugar histórico entre los clubes más importantes del fútbol mexicano.

Sin embargo, cuando el análisis va más allá del torneo local y se contemplan todos los títulos oficiales, la historia es distinta. El nuevo campeonato escarlata no altera el orden del ranking de títulos totales, que incluye ligas, copas nacionales e internacionales, y en el que Chivas se mantiene firme en el segundo lugar entre los equipos actuales de la Liga MX.

Al observar el ranking histórico de títulos totales, que contempla ligas, copas nacionales e internacionales, el panorama es mucho más amplio y clarificador. América lidera con 33 títulos oficiales, mientras que Chivas y Cruz Azul aparecen igualados en el segundo lugar con 27 conquistas cada uno, consolidándose ambos como los principales perseguidores históricos. Más atrás se ubican Toluca con 22 títulos y León con 20, completando el grupo de los clubes más ganadores del país.

En el caso del Guadalajara, esos 27 títulos totales se construyen con un palmarés equilibrado y diverso: 11 títulos de Liga MX, 4 Copas MX, 7 Campeón de Campeones y 5 títulos internacionales, una combinación que refuerza su peso histórico más allá de una sola competencia.

Tabla histórica de títulos de Liga MX

PosiciónClubCantidad de títulosAños de los títulos
1Club América161965–66, 1970–71, 1975–76, 1983–84, 1984–85 (Prode 1985), 1987–88, 1988–89, Verano 2002, Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024
2Chivas de Guadalajara121956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62, 1963–64, 1964–65, 1969–70, 1986–87, Verano 1997, Apertura 2006, Clausura 2017.
2Deportivo Toluca121966–67, 1967–68, 1974–75, Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010, Clausura 2025, Apertura 2025.
3Cruz Azul91968–69, México 1970, 1971–72, 1972–73, 1973–74, 1978–79, 1979–80, Invierno 1997, Guardianes 2021.
4Club León81947–48, 1948–49, 1951–52, 1955–56, 1991–92, Apertura 2013, Clausura 2014, Guardianes 2020.
4Tigres UANL81977–78, 1981–82, Apertura 2011, Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2019, Clausura 2023.
5Pumas UNAM71976–77, 1980–81, 1990–91, Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009, Clausura 2011.
5Club Pachuca7Invierno 1999, Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006, Clausura 2007, Clausura 2016, Apertura 2022.
6Santos Laguna6Invierno 1996, Verano 2001, Clausura 2008, Clausura 2012, Clausura 2015, Clausura 2018.
7Rayados de Monterrey5México 1986, Clausura 2003, Apertura 2009, Apertura 2010, Apertura 2019.