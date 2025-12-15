Toluca se consagró campeón del Apertura 2025 de la Liga MX y sumó una nueva estrella a su escudo, un título que le permitió alcanzar a Chivas en campeonatos de liga y que reavivó el debate sobre su lugar histórico entre los clubes más importantes del fútbol mexicano.

Sin embargo, cuando el análisis va más allá del torneo local y se contemplan todos los títulos oficiales, la historia es distinta. El nuevo campeonato escarlata no altera el orden del ranking de títulos totales, que incluye ligas, copas nacionales e internacionales, y en el que Chivas se mantiene firme en el segundo lugar entre los equipos actuales de la Liga MX.

(Créditos @Now_deportes)

Al observar el ranking histórico de títulos totales, que contempla ligas, copas nacionales e internacionales, el panorama es mucho más amplio y clarificador. América lidera con 33 títulos oficiales, mientras que Chivas y Cruz Azul aparecen igualados en el segundo lugar con 27 conquistas cada uno, consolidándose ambos como los principales perseguidores históricos. Más atrás se ubican Toluca con 22 títulos y León con 20, completando el grupo de los clubes más ganadores del país.

En el caso del Guadalajara, esos 27 títulos totales se construyen con un palmarés equilibrado y diverso: 11 títulos de Liga MX, 4 Copas MX, 7 Campeón de Campeones y 5 títulos internacionales, una combinación que refuerza su peso histórico más allá de una sola competencia.

Tabla histórica de títulos de Liga MX