La grandeza de Chivas es innegable; sin embargo, la afición ya se cansó de ver que todos los demás clubes son campeones y el Rebaño sigue viviendo de la gloria del Campeonísimo, por lo que un grupo de seguidores rojiblancos explotó en redes sociales por el reciente título del Toluca.

Los Diablos Rojos realizaron una fuerte inversión para salir de la mediocridad y ahora son bicampeones del futbol mexicano, consiguiendo su estrella número 12 en su historia, misma cifra que presume el Guadalajara desde el 2017.

Aunado a eso, otros rivales como América y Atlas han abierto sus vitrinas para guardar más trofeos, mientras que los rojiblancos siguen sin reaccionar, por lo que los hinchas del chiverío no están satisfechos con la sequía de títulos que se vive.

Es por eso que los aficionados descargaron su molestia en el mensaje que compartió la cuenta oficial del Rebaño en X, en donde felicitaron al Toluca por su reciente campeonato obtenido tras vencer a Tigres en una emocionante Final.