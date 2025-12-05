Amaury Vergara reapareció públicamente en Guadalajara en la antesala del sorteo del Mundial 2026, donde se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y con autoridades locales que supervisan los preparativos de la sede jalisciense. Además de abordar temas relacionados con la próxima Copa del Mundo, el directivo rojiblanco aprovechó para romper el silencio tras la eliminación de Chivas en el Apertura 2025.

El mandatario fue directo al reconocer el golpe anímico que significó la derrota frente a Cruz Azul en cuartos de final de la Liguilla, pero también dejó en claro que mantiene plena confianza en el proyecto deportivo del Guadalajara: “Estamos tristes, nos dolió la eliminación a los chivahermanos. Te soy honesto, tengo mucha ilusión por este proyecto, estoy muy contento con el trabajo de mi directiva y de Milito”, aseguró.

Amaury destacó la revalorización de la plantilla y lanzó una promesa que también suena como advertencia para sus competidores en la Liga MX: “Tenemos un gran plantel con combinación entre experiencia y jóvenes; ese es el proyecto que estamos buscando y vamos a sorprender el próximo torneo”, afirmó el directivo.

El encuentro de Amaury Vergara con Gianni Infantino

La aparición pública de Amaury Vergara se dio en el marco de la visita de Gianni Infantino a Guadalajara, donde el mandatario de la FIFA sorprendió al reconocer que vio la serie documental del Rebaño en Amazon Prime.

Además, Amaury Vergara reiteró ante Infantino y las autoridades que el Estadio Akron está listo para recibir partidos mundialistas y que el club trabaja alineado con los estándares que exige FIFA. “Están las obras, ya lo último, pero todo bajo el plan. En Verde Valle vamos a poner ya la nueva cancha que será el mismo pasto, sistema y tecnología que el Akron porque Chivas ya podrá entrenar y también cualquier selección que elija Verde Valle como sede de entrenamiento”, detalló el directivo.