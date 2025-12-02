Chivas cayó con la frente en alto en el Apertura 2025, en donde pese a los múltiples esfuerzos del plantel y cuerpo técnico frente a Cruz Azul, la mala suerte impidió que el Rebaño avanzara a Semifinales de la Liga MX, por lo que Amaury Vergara habría expresado su sentir tras el balance del semestre.

El presidente del Guadalajara era uno de los más ilusionados con la Liguilla de este semestre y así se lo manifestó a los futbolistas hace unos días, antes del arranque de los Cuartos de Final; sin embargo, las cosas no salieron como todos esperaban en la Perla de Occidente.

Es por eso que el comunicador, Alejandro Ramírez, reveló de lo que se habló en la charla antes de que los jugadores rompieran filas para iniciar su receso vacacional, en donde estaría contento y convencido de que se han puesto buenos cimientos de cara al Clausura 2026.

“Se presentó Amaury Vergara con el equipo para irse de vacaciones. Antes tuvieron una charla de despedida, que tuvieran a bien llevarse algunas palabras. Unas de agradecimiento y otras de reflexión.

“Lo que saca de conclusión el Consejo, la directiva de Chivas, es que se han puesto buenos cimientos para el próximo torneo, para lo que venga a futuro con Gabriel Milito“, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

¿Cuáles serían las bajas rumbo al Clausura 2026?

Aunque aún no hay información oficial compartida por el club, se especula que muchos jugadores como Chicharito, Alan Pulido, Cade Cowell, Isaác Brizuela, Luis Olivas, Leonardo Sepúlveda, habrían vivido sus últimos momentos como rojiblancos.