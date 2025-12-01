Chivas dejó ir una oportunidad única para quedarse con el pasaje a la Semifinal de la Liguilla, pero quedó afuera ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Chicharito Hernández fue el gran responsable de esta eliminación y en redes sociales se hizo viral un video en el que se ve un gesto de displicencia previo a ejecutar el penal que falló ante Andrés Gudiño.

No hay dudas de que el paso de Javier Hernández por el conjunto rojiblanco manchó su legado porque no aportó nada en su regreso a la institución que lo formó. Un líder apático que solamente dio la cara cuando al equipo más grande de México le iba bien, mientras que en las malas ni giraba a saludar a la afición.

Ayer tuvo la oportunidad única de clasificar a Chivas a la Semifinal de la Liguilla, pero el tiro penal lo ejecutó horriblemente. Su remate se fue por encima del travesaño y dejó sin nada al Guadalajara tras un buen cierre en la fase regular del Apertura 2025, en el que sumó 25 puntos producto de siete victorias, un empate y dos derrotas.

Chicharito Hernández erró el penal que le pudo dar la clasificación a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Tras el partido todo el mundo llegó a las redes sociales para criticarlo por el partido que había llevado adelante. Sin embargo, los fanáticos mostraron un gesto de displicencia por parte del atacante al comenzar a realizar dominadas con el balón previo a ejecutar el tiro. A su vez, la corrida denota los nervios que tenía cuando realizaba una especie de repiqueteo como si fuera Roberto Carlos.

“JAJAJAJA gracias a este amigo brasileño puedo ver esta mamada que hizo Chicharito antes de tirar”, se burlaron en X. Y otro agregó: “Si algo me enseñó Apollo Creed es que nunca debes hacer una entrada mamona al lugar”.

Chicharito Hernández se va de Chivas

Uno de las noticias que no paran de confirmar diferentes periodistas de Chivas es que Javier Hernández se va de Chivas. En las últimas horas Sergio Dipp reveló en ESPN que el máximo goleador de la Selección Mexicana podría regresar a jugar a la MLS.

Así criticaron a Chicharito Hernández