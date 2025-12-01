Chivas llevó adelante un aceptable partido y puso contra las cuerdas a un candidato al título, pero Cruz Azul se impuso por 3-2 en el global. Chicharito Hernández fue uno de los grandes responsables de esta derrota luego de fallar un penal a minutos del penal y su reacción al final del partido fue la de una persona que entendía que era el gran responsable de este fracaso.

La decisión de Gabriel Milito de llevar a la banca de suplentes a varios atacantes tenía como objetivo enviar a la caballería si el partido era cuesta arriba. Ante el empate de Jeremy Márquez el timonel rojiblanco decidió enviar a Alan Pulido y a Javier Hernández cuando estaban a un gol de la clasificación.

A minutos del final Chivas se encontró con un penal luego de que Jesús Orozco Chiquete le haya cometido una falta a Santiago Sandoval. Chicharito Hernández se hizo cargo del tiro y lo envió a las nubes luego de haber lanzado el balón por encima del travesaño insólitamente, mientras que Andrés Gudiño se lanzó al palo izquierdo.

Tras el silbatazo final Javier Hernández no sabía cómo reaccionar, qué decir y dónde meterse debido a que entendió que fue su responsabilidad haber dejado fuera al Guadalajara de la Semifinal. Tras caminar de un lado al otro levantó las manos y pidió disculpas.

Chicharito Hernández sería la primera baja de Chivas

Antes del comienzo del partido TUDN confirmó que Chivas no iba a renovar a Chicharito Hernández para el Clausura 2026. De esta manera, todo indica que el atacante rojiblanco será la primera baja del Guadalajara.