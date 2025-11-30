Después de finalizar las acciones entre Cruz Azul y Chivas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, Gabriel Milito tuvo una discusión con Omar Campos y sobre ello fue cuestionado en rueda de prensa el entrenador argentino.

El técnico del Club Deportivo Guadalajara no dio detalles del altercado con el futbolista del conjunto de La Máquina, pues para él lo que pasa en el campo se queda ahí, no obstante, dejó en claro que no tolera las faltas de respeto.

“A mí me enseñaron desde muy chiquito dos cosas. Primero, ser respetuoso, primer lugar lo soy, no tolero las faltas de respeto y lo que pasa en la cancha termina en la cancha, por lo tanto no tengo más qué decir”, comentó.

Cabe mencionar que en la toma de TUDN se logró observar cuando Gabriel Milito se acercó a Omar Campos. En ese momento comenzaron los jalones y un miembro del staff de Cruz Azul aprovechó para propinarle una cachetada al timonel del Guadalajara.

Se espera que este lunes la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tome cartas en el asunto y sancione a todos los involucrados, pero especialmente al miembro del staff de la escuadra capitalina que golpeó al técnico de nuestras Chivas.

¿Qué viene para Chivas tras quedar eliminados a manos de Cruz Azul?

Seguramente, Chivas se tomará un par de semanas de vacaciones luego de quedar eliminados del Torneo Apertura 2025 a manos de Cruz Azul. Es probable que regresen a la actividad para mediados de diciembre e iniciar su preparación para el Torneo Clausura 2026, donde buscarán ser otra vez protagonistas.