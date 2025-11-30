Chivas pelea, sufre y le gana de momento a Cruz Azul en la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025. De lo que nadie habla es de la épica salvada de José Castillo para que el Toro Fernández no anote el 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario.

No hay dudas de que el Guadalajara se destaca por encontrar espacios ante un conjunto de la Noria a la que le hacen daño en cada contra que encuentra. A su vez, cada vez que puede intenta jugar hilvanando una serie de pases para llegar hasta los defensores.

Este estilo de juega hace jugar por momentos a los defensores de Chivas una contra uno. Así lo vivió en el segundo tiempo José Castillo quien en un momento parecía perder la vertical con el Toro Fernández, pero logró recuperarse para barrerse en el último momento y evitar el 2-2 del futbolista uruguayo.

Video de la salvada de José Castillo en Chivas vs. Cruz Azul