La suerte está echada y en Chivas ya saben cuál sería su camino si quieren mantenerse en la lucha por el título de Liga MX en este Apertura 2025, aunque para ello es necesario cumplir con el trámite y eliminar a Cruz Azul en la Vuelta de los Cuartos de Final.

El Guadalajara no tiene garantizado su boleto a las Semifinales del futbol mexicano, ya que no pudo obtener alguna ventaja en el primer duelo contra La Máquina, en donde empataron a cero goles, por lo que es indispensable ganar, por cualquier marcador, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Hay que recordar que el duelo entre rojiblancos y celestes es el último que está programado, el único que se jugará este domingo, por lo que los resultados de las otras tres llaves ya se definió y con ello, el futuro del chiverío.

Monterrey, Toluca y Tigres lograron superar sus respectivas llaves y con ello tienen garantizado su lugar en la antesala de la Final, por lo que están a la espera de que se defina la serie entre Chivas y Cruz Azul para saber quién será su respectivo rival.

Dada la situación, si el Rebaño logra eliminar a los celestes, las series serían entre los Diablos Rojos contra el chiverío y el Clásico Regiomontano entre Rayados y los universitarios serían los choques para definir a los dos Finalistas del Apertura 2025.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El segundo duelo de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.